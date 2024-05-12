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Haberler Fotohaber GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 17:04

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları bekleniyor. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 13-18 Mayıs 2024...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 13-18 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 13-18 Mayıs halka arz takvimi

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu. 4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.

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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin talep toplama tarihleri 15-16-17 Mayıs olarak belirlendi.

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI
Firmanın olası lot dağılımı henüz belli olmadı ancak şirket toplamda 24 milyon lot dağıtacak.

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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