GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 13-18 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 13-18 Mayıs halka arz takvimi