Giriş Tarihi: 12.05.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
17:04
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 13-18 MAYIS :Bir yeni şirket! Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman?
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları bekleniyor. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 13-18 Mayıs 2024...