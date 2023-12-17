HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! 17-18 ARALIK 2023 bu hafta yeni halka arz var mı?

Yatırım aracı olarak kullanan kişilerin yakından takip ettiği halka arzlarda, bu hafta yeni halka arz var mı sorusu yanıt arıyor. Her hafta SPK onayından geçen şirketler halka arz olduğunu, takvimde yer alan izahname bilgileriyle ilan ediyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler? İşte, 17-18-19 Aralık halka arz olacak şirketler...