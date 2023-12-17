Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
01:30
HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! 17-18 ARALIK 2023 bu hafta yeni halka arz var mı?
Halka arz takvimi aralık ayında 3 yeni şirket ismi duyurarak girmişti. Aralık ayında birçok şirketin halka arzına onay veren Sermaye Piyasası Kurulu yeni haftanda hangi şirketleri onaylayacak merak ediliyor. Aralık ayında Mega Metal, Kuzey Boru, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu. Peki, SPK (17-18-19 Aralık) Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman? İşte, güncel halka arz takvimi!