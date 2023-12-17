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Haberler Fotohaber HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! 17-18 ARALIK 2023 bu hafta yeni halka arz var mı?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 01:30

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! 17-18 ARALIK 2023 bu hafta yeni halka arz var mı?

Halka arz takvimi aralık ayında 3 yeni şirket ismi duyurarak girmişti. Aralık ayında birçok şirketin halka arzına onay veren Sermaye Piyasası Kurulu yeni haftanda hangi şirketleri onaylayacak merak ediliyor. Aralık ayında Mega Metal, Kuzey Boru, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu. Peki, SPK (17-18-19 Aralık) Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman? İşte, güncel halka arz takvimi!

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! SPK 17-18-19 Aralık Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman?

Yatırım aracı olarak kullanan kişilerin yakından takip ettiği halka arzlarda, bu hafta yeni halka arz var mı sorusu yanıt arıyor. Her hafta SPK onayından geçen şirketler halka arz olduğunu, takvimde yer alan izahname bilgileriyle ilan ediyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler? İşte, 17-18-19 Aralık halka arz olacak şirketler...

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! SPK 17-18-19 Aralık Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman?

ARALIK AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER LİSTESİ

MEGMT- Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

KBORU- Kuzey Boru A.Ş.

SURGY- Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

AVPGY- Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

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HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! SPK 17-18-19 Aralık Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman?

BUGÜN (17 ARALIK) HALKA ARZ VAR MI?

SPK bülteninde bugün için yeni bir halka arz haberi yok. 18-19 Aralık için halka arz bilgileri şu şekilde;

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! SPK 17-18-19 Aralık Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman?

ARALIK AYI HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

TASLAK HALKA ARZLAR

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU haberi bekleniyor! SPK 17-18-19 Aralık Bu hafta yeni halka arz var mı, talep toplama işlemleri ne zaman?

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

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