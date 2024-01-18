Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
13:08
Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri
Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Peki, Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…