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Haberler Fotohaber Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:08

Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri

Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Peki, Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…

Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Dağ, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı dahil görevlerde bulunmuştur. 2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen siyasi isim, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Peki, Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre'de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

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Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023'teki 4. Olağanüstü Kongre'de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Hamza DAĞ evli ve 4 çocuk babasıdır.

Hamza Dağ kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri
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