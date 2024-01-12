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Haberler Fotohaber Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 23:10

Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

Hava durumu raporu 12-13 Ocak tarihleri için merak ediliyor. Meteoroloji hava durumu raporlarına erişmek isteyenler yoğun olarak meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. İl il hava durumu 12 Ocak verileri ve tüm detaylar.

Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 12-13 Ocak için yapılan hava durumu tahminleri öğrenilmek istenerek 12-13 Ocak hava nasıl, yağış-kar var mı? sorularına yanıt arıyor.

12-13 OCAK HAVA NASIL, YAĞIŞ, KAR VAR MI?

İl İl güncel hava durumu verileri ve tüm ayrıntılar şöyle;

Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas ile Karaman çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri kuvvetli gök gürültülü sağanak; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi, Siirt'in doğusu ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TEKİRDAĞ -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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