Hava durumu raporu | Meteoroloji ile 12-13 Ocak hava nasıl, yağış, kar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 12-13 Ocak için yapılan hava durumu tahminleri öğrenilmek istenerek 12-13 Ocak hava nasıl, yağış-kar var mı? sorularına yanıt arıyor.

12-13 OCAK HAVA NASIL, YAĞIŞ, KAR VAR MI?

İl İl güncel hava durumu verileri ve tüm ayrıntılar şöyle;