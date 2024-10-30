Hız Sınırı Cezası 2024 (%10-30) - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Yüksek hızlı araç kullanımında kaza ihtimalleri artar. Ayrıca ağır kazalar da meydana gelebilir. Bu nedenle hayati önemi oldukça büyüktür. Trafikte kontrolü sağlayan radarlar, 24 saat gözlemdedir. Bu sayede hız sınırı aşıldığında sürücülere belirli cezalar kesilir. Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, kaç puan gibi soruların yanıtı, hız sınırı cezası 2024 (%10-30) yılı için güncellendi.