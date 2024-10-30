Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:15
Hız Sınırı Cezası 2024 (%10-30) - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
2024 yılında sürücülere uygulanacak cezai yaptırımlar belli oldu. Hız sınırını %10 ila %30 oranında aşma suçu işleyenlere verilecek ceza tutarı açıklandı. Tüm sürücülerin uyması gereken kurallar arasında yer alan hız sınırını bazı sürücüler zaman zaman aşmaktadır. Böylesi durumlarda ilgili sürücülere belirli cezalar uygulanır. Hız sınırı aşma cezası 2024 (%10-30) için belirlendi ve bu nedenle hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, kaç puan gibi sorular gündeme gelir oldu.