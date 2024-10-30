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Haberler Fotohaber Hız Sınırı Cezası 2024 (%10-30) - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:15

Hız Sınırı Cezası 2024 (%10-30) - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

2024 yılında sürücülere uygulanacak cezai yaptırımlar belli oldu. Hız sınırını %10 ila %30 oranında aşma suçu işleyenlere verilecek ceza tutarı açıklandı. Tüm sürücülerin uyması gereken kurallar arasında yer alan hız sınırını bazı sürücüler zaman zaman aşmaktadır. Böylesi durumlarda ilgili sürücülere belirli cezalar uygulanır. Hız sınırı aşma cezası 2024 (%10-30) için belirlendi ve bu nedenle hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, kaç puan gibi sorular gündeme gelir oldu.

Hız Sınırı Cezası 2024 %10-30 - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Yüksek hızlı araç kullanımında kaza ihtimalleri artar. Ayrıca ağır kazalar da meydana gelebilir. Bu nedenle hayati önemi oldukça büyüktür. Trafikte kontrolü sağlayan radarlar, 24 saat gözlemdedir. Bu sayede hız sınırı aşıldığında sürücülere belirli cezalar kesilir. Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma cezası ne kadar, kaç puan gibi soruların yanıtı, hız sınırı cezası 2024 (%10-30) yılı için güncellendi.

Hız Sınırı Cezası 2024 %10-30 - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar?

2024 hız sınırı aşım cezaları belirlendi. Güncellenen rakamlara göre hız sınırını;
• %10'dan %30'a kadar aşmanın bedeli 1.131,38 TL.
• %30'dan %50'ye aşma: 2.352 TL.
• %50'den fazla aşma: 4.830 TL.
Belirlenmiş olan cezalar, trafik polisleri tarafından kesilebilir. Bunun dışında otomatik olarak da kişiye ceza yazılabilir.

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Hız Sınırı Cezası 2024 %10-30 - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Ceza Puanı Ne Kadar?

Sürücüler için hız sınırı aşıldığında uygulanacak ceza puanları da mevcut. Trafik cezasına uymayan sürücüler için para cezasına ek ceza puanı verilir. Bu ceza puanı 1 yıl içerisinde 100 puana ulaşırsa, kişinin ehliyetine el konulur. Bu kurala göre hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşanlara 15 ceza puanı kesilir.

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Hız Sınırı Cezası 2024 %10-30 - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Emniyet Şeridi İhlali Cezası 2024 Yılında Ne Kadar Oldu?

2024 yılı için uygulanacak yeni trafik cezaları belirlendi. Bu cezalardan biri olan emniyet şeridini ihlal eden sürücülere verilecek ceza da açıklanmış oldu. Yeni güncellenen cezai yaptırımlara göre, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere 6440 TL ceza kesilecek.

Hız Sınırı Cezası 2024 %10-30 - Hız Sınırını %10-30 Oranlarına Kadar Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Emniyet Şeridi İhlali Ceza Puanı Ne Kadar Oldu?

Emniyet şeridi ihlali durumunda herhangi bir ceza puanı uygulanmaz.

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