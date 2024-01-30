Hız Sınırı Cezası 2024 (%50+) - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:00
Hız sınırı cezaları 2024 yılında netlik kazandı. Yeni yılda diğer trafik cezaları gibi hız sınırının aşılması halinde uygulanan yaptırım ücretleri de değişikliğe uğradı. Trafiğin olağan akışında akması, sürücülerin ve yayaların can sağlığı için her ülkede kullanılan ve çok geçerli nedenleri olan trafik cezalarından bir tanesi de hız sınırlamasıdır. Hız sınırını %50'den fazla aşma cezası ne kadar ve kaç puan konularında güncellenmiş bilgileri edinmek faydalı olacaktır.