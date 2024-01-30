Hız Sınırı Cezası 2024 (%50+) - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırı cezası güncellendi. Sürücülerin pek çoğunun hâkim olduğu üzere hız sınırının ne kadar aşıldığı, verilen cezanın boyutunu da etkilemektedir. Bu nedenle hız sınırını aşmamaya özen göstermek çok mühimdir. Özellikle hız sınırını %50'den fazla aşmak pek çok ciddi tehlikeye davetiye çıkarmak olacaktır. Hız sınırı konusunda bilinmesi gerekenler arasında hız sınırını %50'den fazla aşma cezası ne kadar ve kaç puan gibi konular bulunmaktadır.