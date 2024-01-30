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Haberler Fotohaber Hız Sınırı Cezası 2024 (%50+) - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:00

Hız Sınırı Cezası 2024 (%50+) - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırı cezaları 2024 yılında netlik kazandı. Yeni yılda diğer trafik cezaları gibi hız sınırının aşılması halinde uygulanan yaptırım ücretleri de değişikliğe uğradı. Trafiğin olağan akışında akması, sürücülerin ve yayaların can sağlığı için her ülkede kullanılan ve çok geçerli nedenleri olan trafik cezalarından bir tanesi de hız sınırlamasıdır. Hız sınırını %50'den fazla aşma cezası ne kadar ve kaç puan konularında güncellenmiş bilgileri edinmek faydalı olacaktır.

Hız Sınırı Cezası 2024 %50+ - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırı cezası güncellendi. Sürücülerin pek çoğunun hâkim olduğu üzere hız sınırının ne kadar aşıldığı, verilen cezanın boyutunu da etkilemektedir. Bu nedenle hız sınırını aşmamaya özen göstermek çok mühimdir. Özellikle hız sınırını %50'den fazla aşmak pek çok ciddi tehlikeye davetiye çıkarmak olacaktır. Hız sınırı konusunda bilinmesi gerekenler arasında hız sınırını %50'den fazla aşma cezası ne kadar ve kaç puan gibi konular bulunmaktadır.

Hız Sınırı Cezası 2024 %50+ - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız Sınırını %50'den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar?

Hız sınırını %50'den fazla aşmanın cezası 2024 senesinde değişti. Geçmiş yıl olan 2023'te hız sınırını %50 ya da daha fazla oranda aşmak 4.064 TL'lik bir cezaya tekabül ederken aynı trafik suçu bu sene 6.440 TL olarak belirlendi.

Yani 2024 yılında hız sınırını %50'den fazla aşma cezası 2.376 TL artış göstermiş oldu.

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Hız Sınırı Cezası 2024 %50+ - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız Sınırını %50'den Fazla Aşma Cezası Kaç Puan?

Hız sınırını %10-30 arasında aşmak 10 ceza puanı yazarken hız sınırını %30-50 arasında aşmak ve %50+ olacak şekilde aşmak 15 ceza puanına tekabül etmektedir.

Hız Sınırı Cezası 2024 %50+ - Hız Sınırını %50’den Fazla Aşma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Çoğu sürücünün hakim olduğu üzere bir yıl içerisinde 100 ceza puanı kotası aşıldığı zaman sürücü belgesine 2 ay boyunca el konulmaktadır ve sürücüler yeniden eğitime tabi tutulurlar. 100 puan ikinci defa aşıldığında 4 ay, üçüncü defa aşıldığında ise sürücü belgesine süresiz el konulur.

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