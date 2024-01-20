Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:20
Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri
Hüseyin Coşkun biyografisi, eğitimi ve kariyeri ile gündemde araştırılan isimler arasında. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan siyasi isim, 2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı. Coşkun'un önceki görevleri ve çalıştığı alanlar merak ediliyor. Peki; Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…