Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri

İBB çevre ve enerji komisyonu üyeliği, Sarıyer Belediyesi İmar komisyonu üyeliği yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve yapmaktadır. Sarıyer Kızılayı yönetim kurulu üyesi olup, genel merkez delegesidir 2019 seçimleri ile Sarıyer ve İBB meclis üyeliğine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.