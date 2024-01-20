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Haberler Fotohaber Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:20

Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri

Hüseyin Coşkun biyografisi, eğitimi ve kariyeri ile gündemde araştırılan isimler arasında. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan siyasi isim, 2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı. Coşkun'un önceki görevleri ve çalıştığı alanlar merak ediliyor. Peki; Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri

İstanbul Sarıyer doğumlu Hüseyin Coşkun, birçok sivil toplum kuruluşunda yer alıyor. Tekstil üzerine çalışan Coşkun'un biyografisi araştırılıyor. Belediyede birçok görev alan siyasi ismin hayatına dair detaylar derlendi. Peki; Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, yanıtlar!

Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Aslen Sivas Koyulhisarlı olup, 1979 yılında Sarıyer'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun oldu. Tekstil üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır.

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Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri

2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Hüseyin Coşkun, 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye meclis üyeliği, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde İBB ve Sarıyer Belediye meclis üyeliklerine seçilmiştir.

Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hüseyin Coşkun’un hayatı ve kariyeri

İBB çevre ve enerji komisyonu üyeliği, Sarıyer Belediyesi İmar komisyonu üyeliği yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve yapmaktadır. Sarıyer Kızılayı yönetim kurulu üyesi olup, genel merkez delegesidir 2019 seçimleri ile Sarıyer ve İBB meclis üyeliğine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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