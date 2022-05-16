Hz. İsa (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Dünya genelinde evrensel değerlerin arasında en çok kabul gören ve ilgi duyulan olgu her zaman din olmuştur. İnsanların sahip olduğu değerlere ve hayat amaçlarına yön veren en etkili unsurların başında inançlar ve inançları gereği yerine getirdikleri buyruklardır. Peygamberler ve onların kıssaları da, kişilerin kutsal kitaplardan sonra rotayı çevirdikleri merci olmuşlardır. En yüksek mertebeye sahip peygamberler içinde 4. sırada yer alan Hz. İsa Aleyhisselam hayatı en çok merak edilen ve araştırılan peygamberden birisidir. Hz. İsa (a.s) kimdir? Hz. İsa Peygamber ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Hz. İsa (a.s) nerede doğdu? Bu soruların yanıtlarını ve Hz. İsa peygamber hakkında merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.