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Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:38

Hz. İsa (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Dünya genelinde evrensel değerlerin arasında en çok kabul gören ve ilgi duyulan olgu her zaman din olmuştur. İnsanların sahip olduğu değerlere ve hayat amaçlarına yön veren en etkili unsurların başında inançlar ve inançları gereği yerine getirdikleri buyruklardır. Peygamberler ve onların kıssaları da, kişilerin kutsal kitaplardan sonra rotayı çevirdikleri merci olmuşlardır. En yüksek mertebeye sahip peygamberler içinde 4. sırada yer alan Hz. İsa Aleyhisselam hayatı en çok merak edilen ve araştırılan peygamberden birisidir. Hz. İsa (a.s) kimdir? Hz. İsa Peygamber ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Hz. İsa (a.s) nerede doğdu? Bu soruların yanıtlarını ve Hz. İsa peygamber hakkında merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Hz. İsa a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ismi geçen peygamberlerden birisi olan Hz. İsa (a.s) en yüksek mertebeye sahip peygamberler arasında 4. sırada yer alan, İsrailoğulları kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Kıssası en çok merak edilen peygamberlerden birisi olan Hz. İsa ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Hz. İsa peygamberin kıssası nedir? İşte merak edilenlerin detaylı yanıtları...

Hz. İsa a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsa peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsa (a.s), kendinden bir önceki peygamber Hz. Zekeriya'nın (a.s) oğlu Hz. Yahya'dan (a.s) sadece 6 ay sonra Kudüs'te dünyaya gelmiştir. İslami kaynaklara göre annesi Hz. Meryem'in Allah-u Teâlâ'nın (c.c) hikmetiyle Hz. İsa'yı doğurmuştur. Hz. İsa Peygamber İsrailoğulları kavmine gönderilen son peygamber olmuştur. Hz. İsa'ya (a.s) dört büyük kutsal kitaptan biri olan İncil gönderilmiş ve 30 yaşında peygamberlik görevi verilmiştir.

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Hz. İsa a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz.İsa (a.s) Hayatı-Kıssasi

Hz. İsa peygamberin annesi Hz. Meryem gece gündüz ibadet eden, kendisine kerametler hasıl olan seçkin bir kuldu. Kur'an-ı Kerim'de ondan için 'sıddika' diye bahsedilmiştir.

  • "Hani melekler demişlerdi: "Ey Meryem! Allah Sen'i seçti; Sen'i tertemiz yarattı ve Sen'i bütün dünya kadınlarına tercih etti (üstün tuttu)." (Âli İmran, 42. Ayet)
  • "Ey Meryem! Rabbine ibâdet et; secdeye kapan! (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber Sen de eğil!" (Âli İmran 43. Ayet)
Hz. İsa a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Meryem on beş yaşında iken Yûsuf-i Neccâr isimli birisi ile nişanlanmıştır lakin onunla evlenmeden evvel Allah-u Teâlâ, ona babasız bir çocuk vereceğini müjdelemiştir.

  • "Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah Sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesih'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.»" (Âli İmran, 45. Ayet)
  • "Ey Meryem!)O sâlihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik hâlinde insanlara (peygamber sözleri ile) konuşacak." (Âli İmran, 46.ayet )
  • "Meryem:–Rabbim! Bana bir erkek eli değmediği hâlde nasıl çocuğum olur?» dedi. Allah şöyle buyurdu: –İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır! Bir işe hükmedince ona sâdece «Ol!» der; o da oluverir.»" (Âli İmran, 47.ayet )
  • "Allah O'na yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek!" (Âli İmran, 48.ayet)

Hz. Meryem'e bu ayetler Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla tebliğ edilmiştir. Hz. İsa peygamberin doğum tarihi ile ilgili İslami kaynaklarda kesin bir tarih bulunmamaktadır. Daha bebekken konuşması Hz. İsa peygamberin en bilinen mucizelerinden birisidir. Bu olayın vuku bulması şu ayeti kerimelerde geçmektedir;

  • "Bunun üzerine Meryem, çocuğu gösterdi. Dediler ki: Biz, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?»" (Meryem Suresi, 29.ayet)
  • Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti." (Meryem Suresi, 31. Ayet)
  • "Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı." (Meryem Suresi 32.ayet)
  • "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selâmet banadır." (Meryem Suresi 33.ayet)
Hz. İsa a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsa aleyhisselamın daha bebekken böyle konuşması herkesi hayrete düşürmüştür. Bunun akabinde insanlar "Bu apaçık yüce Allah'ın mucizedir, hikmetidir. Yüce Allah'ın kudretini gösteren bir hadisedir" demiştir. Bir kısım kişi ise yine de kafirlikten dönmemişlerdir.

  • "İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur!" (Meryem Suresi 34.ayet)

H. İsa (a.s) Mısır'da on iki sene kaldıktan sonra Kudüs'e dönmüş "Nâsıra" kasabasına yerleşti. Bu sebeple Hristiyanlık dinine mensup kişilere "Nasrânî" denilmektedir.

Hz. İsa'ya 30 yaşında peygamberlik görevi tebliğ edilmiştir. O da derhal görevini yerine getirmeye, insanları tevhide çağırmaya başlamıştır.

  • "And olsun ki Biz, Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Peygamberliği de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan (insanlardan) kimi doğru yoldadır; içlerinden birçoğu da yoldan çıkmışlardır." (el-Hadîd Suresi 26.ayet)
  • "Sonra bunların izinden art arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. O'na İncil'i verdik; O'na tâbî olanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu Biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için (böyle) yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır." (el-Hadîd Suresi 27.ayet)
  • Hz. İsa peygambere tam itaat ile inanan 12 kişi vardı ve bu kişilere havari ismi verilmiştir. Peygamberlik görevini yerine getirirken Hz. İsa (a.s) kendisine karşı olan ve şirke gidenlerin arttığından ayrıca havarilerinden birinin ona inancını kaybettiğini fark etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre Hz. İsa peygamber çarmıha gerilmemiştir, yüce Allah tarafından yeryüzünden alınmıştır. Diri mi yoksa cansız mı göğe alındığı konusunda alimler farklı farklı bilgiler vermektedir.
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