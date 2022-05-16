Hz. İsa (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsa aleyhisselamın daha bebekken böyle konuşması herkesi hayrete düşürmüştür. Bunun akabinde insanlar "Bu apaçık yüce Allah'ın mucizedir, hikmetidir. Yüce Allah'ın kudretini gösteren bir hadisedir" demiştir. Bir kısım kişi ise yine de kafirlikten dönmemişlerdir.

"İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur!" (Meryem Suresi 34.ayet)

H. İsa (a.s) Mısır'da on iki sene kaldıktan sonra Kudüs'e dönmüş "Nâsıra" kasabasına yerleşti. Bu sebeple Hristiyanlık dinine mensup kişilere "Nasrânî" denilmektedir.

Hz. İsa'ya 30 yaşında peygamberlik görevi tebliğ edilmiştir. O da derhal görevini yerine getirmeye, insanları tevhide çağırmaya başlamıştır.