Hz. İsa (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. İsa Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsa peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsa (a.s), kendinden bir önceki peygamber Hz. Zekeriya'nın (a.s) oğlu Hz. Yahya'dan (a.s) sadece 6 ay sonra Kudüs'te dünyaya gelmiştir. İslami kaynaklara göre annesi Hz. Meryem'in Allah-u Teâlâ'nın (c.c) hikmetiyle Hz. İsa'yı doğurmuştur. Hz. İsa Peygamber İsrailoğulları kavmine gönderilen son peygamber olmuştur. Hz. İsa'ya (a.s) dört büyük kutsal kitaptan biri olan İncil gönderilmiş ve 30 yaşında peygamberlik görevi verilmiştir.