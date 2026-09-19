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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:11

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Telefondan birkaç saniyede yaptığınız o para transferi, farkında olmadan aleyhinize işleyen resmi bir delile dönüşebilir. Yargıtay'ın emsal kararı ve Maliye'nin yeni tarama filtreleri, dekonttaki o minik satırı doğrudan inceleme gerekçesi yapıyor.

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IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Mobil bankacılığı açıp IBAN'ı yapıştırıyor, tutarı girip saniyeler içinde onayla butonuna basıyoruz. Çoğumuzun önemsemeyip boş bıraktığı ya da öylesine bir kelime karalayıp geçtiği o açıklama kutucuğu ise aslında dijital dünyanın en bağlayıcı resmi belgelerinden biri.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Göz ardı edilen o küçük satır, son dönemde hem mahkemelerin hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın en sıkı takip ettiği açık kapı haline geldi. Çünkü dekonta yazdığınız ya da yazmaktan kaçındığınız tek bir ifade, sizi bir anda mevcut bir borcu sıfırlamış gibi gösterebiliyor, tüketici haklarınızı tamamen elinizden alabiliyor veya yapay zeka tabanlı vergi taramalarında hesabınızı şüpheli işlem listesine sokabiliyor.

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IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

O Detayı Boş Geçen Yandı!

EFT ve havale yaparken açıklama kısmını boş geçmek ya da öylesine bir kelime yazıp göndermek, son dönemde hem yargı kararları hem de vergi denetimleri nedeniyle ciddi sonuçlar doğuruyor. Önemsenmeyen o birkaç harf, olası bir anlaşmazlıkta aleyhinize işleyen resmi bir delile dönüşebiliyor.

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IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Açıklama Yazılmayan Transfer Borç Ödemesi Sayılıyor

Yargıtay'ın bu konudaki yaklaşımı son derece net: Açıklama kısmı boş bırakılan para transferleri, aksi kesin delillerle ispatlanmadığı sürece mevcut bir borcun tasfiyesi kabul ediliyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Bir arkadaşınıza para gönderdiğinizde veya geri almak üzere borç verdiğinizde açıklamayı boş bırakırsanız, nokta koyarsanız veya geçiştirmelik bir kelime yazarsanız paranın iadesi yapılmadığında hukuki yoldan hak aramak neredeyse imkansızlaşıyor. Mahkeme, gönderilen tutarın zaten karşı tarafa olan bir borcunuz olduğunu varsayıyor ve aksini ispatlama yükünü tamamen size bırakıyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

İnceleme Filtrelerine Takılan Kelimeler

Maliye ve MASAK sistemlerinin otomatik taramaları, hesap hareketlerindeki belirli ifadeleri doğrudan şüpheli işlem kategorisine alabiliyor:

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Düzenli Borç veya Borç İadesi Açıklamaları: Bir hesaba gün içinde veya kısa aralıklarla farklı kişilerden borç veya borç iadesi notuyla para gelmesi, faturasız ticari kazanç şüphesi doğuruyor. Noter onaylı sözleşme veya senetle belgelenmeyen bu transferler için geriye dönük vergi cezası uygulanabiliyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Kira Bedelleri: Düzenli gönderilen kiralarda açıklama kısmının boş bırakılması ya da kira harici kelimeler yazılması, mülk sahibinin beyannamesiyle yapılan çapraz eşleştirmelerde sorun yaratıyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Mizahi ya da Anlamsız Notlar: Arkadaş arasında şaka amaçlı yazılan illegal çağrışımlı kelimeler, yapay zeka tabanlı bankacılık güvenlik filtrelerine takılarak hesabın geçici olarak bloke edilmesine yol açabiliyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Hangi Durumda Ne Yazılmalı?

Borç verirken: Açıklamaya borç verildiğine ilişkin bir ibare ve mümkünse geri ödeme vadesi not düşülmeli. (Örn: Ödünç / Borç - Geri ödeme: 15 Nisan)

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Kira öderken: Ait olduğu ay, yıl ve gayrimenkulün adresi (Örn: Mart 2026 kira bedeli) mutlaka yer almalı.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Mal ve hizmet alımında: Fatura numarası, sipariş kodu veya hizmetin türü açıkça belirtilmeli; kişisel hesaplar üzerinden ticari ödeme yapmaktan kaçınılmalı.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Yüksek Tutarlı Transferlerde 20 Karakter Kuralı

MASAK'ın suç gelirlerinin aklanmasını önleme ve finansal şeffaflığı sağlama adımları, bankacılık sisteminde doğrudan karakter filtrelerini devreye soktu.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Belirli limitlerin üzerindeki EFT ve havale işlemlerinde açıklama alanının gelişigüzel geçiştirilmesine artık izin verilmiyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Bankaların transfer ekranları, yüksek meblağlı işlemlerde en az 20 karakter uzunluğunda, işlemin gerçek amacını ve kaynağını net ortaya koyan bir metin girilmesini şart koşuyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Kullanıcının finansal profili ve gelir dengesiyle uyuşmayan, 20 karakter sınırını doldurmak için anlamsız harfler girilen ya da gerekçesi muğlak bırakılan transferler, bankaların uyum birimleri ve yapay zeka taramaları tarafından anında şüpheli işlem olarak işaretleniyor.

IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Bu durum sadece transferin askıya alınmasına değil, hesabın doğrudan bloke edilmesine ve MASAK bildirimine kadar uzanan bir inceleme sürecini başlatıyor.

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