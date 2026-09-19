IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede

Göz ardı edilen o küçük satır, son dönemde hem mahkemelerin hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın en sıkı takip ettiği açık kapı haline geldi. Çünkü dekonta yazdığınız ya da yazmaktan kaçındığınız tek bir ifade, sizi bir anda mevcut bir borcu sıfırlamış gibi gösterebiliyor, tüketici haklarınızı tamamen elinizden alabiliyor veya yapay zeka tabanlı vergi taramalarında hesabınızı şüpheli işlem listesine sokabiliyor.