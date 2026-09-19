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IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:11
IBAN ile para gönderirken o kutuyu boş bırakan yandı: Mahkeme kararı ve maliye filtresi devrede
Telefondan birkaç saniyede yaptığınız o para transferi, farkında olmadan aleyhinize işleyen resmi bir delile dönüşebilir. Yargıtay'ın emsal kararı ve Maliye'nin yeni tarama filtreleri, dekonttaki o minik satırı doğrudan inceleme gerekçesi yapıyor.