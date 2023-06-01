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Haberler Fotohaber Karayolları Genel Müdürlüğü kura ile işe alınanlar tam liste! KGM kura çekilişi ile işe alınan asil ve yedek işçi listesi 2023
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:40

Karayolları Genel Müdürlüğü kura ile işe alınanlar tam liste! KGM kura çekilişi ile işe alınan asil ve yedek işçi listesi 2023

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin personel için binlerce aday başvuruda bulunmuştu. KGM işçi alımı kura sonuçları, 30-31 Mayıs tarihlerinde tamamlanan kura çekilişlerinin akabinde sorgulanıyor. 76 il için canlı olarak çekilen kura sonuçları ile 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere işe alınacak. Kura işlemleri Noter VE İŞKUR aracılığıyla tamamlanırken asil ve yeden isim lisesi noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. İşte, KGM işçi alımı kura sonucu ve il il kazanan isim listesi…

İL İL KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ 31 Mayıs 2023 |İşe alınanlar 409,24 TL yevmiye ile işe başlatılacak! Karayolları personel alımı asil ve yedek isim listesi

KGM işçi alımı kura çekilişi ile aşçı, marangoz, elektrik tesisat ve bakım ustası, greyder operatörü, iş makinesi operatörü, kalifiye işçi, makine operatörü gibi çeşitli kadrolara işçi alımı yapıldı. 30-31 Mayıs tarihlerinde tamamlanan kura çekilişlerinin ardından KGM illere göre kura listesi sorgulanıyor. Çeşitli meslek gruplarına ait kura çekilişi yapılan KGM işçi alımında işçilerin alacakları maaşlar da belli olurken vatandaşlar KGM kura sonuçları ile il il asil ve yedek isim listesini merak ediyor. İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonucu ve il il kazanan isim listesi…

İL İL KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ 31 Mayıs 2023 |İşe alınanlar 409,24 TL yevmiye ile işe başlatılacak! Karayolları personel alımı asil ve yedek isim listesi

KGM KURA SONUÇLARI VE KAZANAN İSİM LİSTESİ 2023
Karayolları (KGM kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.

KGM kura sonuçları isim listesi, tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin duyurular kısmından erişime açılacak. Kura sonuçları noter onayından sonra Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin duyurular kısmından ilan edilecek.

KGM KURA SONUÇLARI 2023 kura ile ilgili gelişmeler için tıklayınız.

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İL İL KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ 31 Mayıs 2023 |İşe alınanlar 409,24 TL yevmiye ile işe başlatılacak! Karayolları personel alımı asil ve yedek isim listesi

KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacağı açıklandı.

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

İL İL KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ 31 Mayıs 2023 |İşe alınanlar 409,24 TL yevmiye ile işe başlatılacak! Karayolları personel alımı asil ve yedek isim listesi

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

İL İL KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ 31 Mayıs 2023 |İşe alınanlar 409,24 TL yevmiye ile işe başlatılacak! Karayolları personel alımı asil ve yedek isim listesi

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
80 Ağır Makine Yağcısı

37 Asfalt Usta Yardımcısı

20 Aşçı Yardımcısı

75 Aşçı

288 Atölye Usta Yardımcısı

144 Bakım İşçisi

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı

249 Bina ve Mal Bakıcısı

631 Düz İşçi

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası

17 Elektrik Tesisatçısı

42 Elektronik Ustası

59 Greyder Operatörü

168 İş Makinası Operatörü

374 Kalifiye İşçi

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası

12 Makine Operatörü

7 Marangoz

15 Sıhhi Tesisatçı

591 Sürücü Operatörü

9 Traktör Operatörü

15 Vinç Operatörü

gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

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