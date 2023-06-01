Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:40

Karayolları Genel Müdürlüğü kura ile işe alınanlar tam liste! KGM kura çekilişi ile işe alınan asil ve yedek işçi listesi 2023

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin personel için binlerce aday başvuruda bulunmuştu. KGM işçi alımı kura sonuçları, 30-31 Mayıs tarihlerinde tamamlanan kura çekilişlerinin akabinde sorgulanıyor. 76 il için canlı olarak çekilen kura sonuçları ile 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere işe alınacak. Kura işlemleri Noter VE İŞKUR aracılığıyla tamamlanırken asil ve yeden isim lisesi noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. İşte, KGM işçi alımı kura sonucu ve il il kazanan isim listesi…