KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ | 31 Mayıs 2023
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin personel için binlerce aday başvuruda bulunmuştu. KGM işçi alımı kura sonuçları, 30-31 Mayıs tarihlerinde tamamlanan kura çekilişlerinin akabinde sorgulanıyor. 76 il için canlı olarak çekilen kura sonuçları ile 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere işe alınacak. Kura işlemleri Noter VE İŞKUR aracılığıyla tamamlanırken asil ve yeden isim lisesi noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.
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