İLKNUR KOVAÇ KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte İlknur Kovaç biyografisi ve siyasi kariyeri!

Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
12:49
İlknur Kovaç hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kovaç, lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Hukuk bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Uygulamalı Ticaret Hukuku alanında tamamladı. Meslek hayatına avukat olarak başlayan siyasi isim, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başladı. Peki, İlknur Kovaç kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi…