Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

İnstagram giriş hareketleri silme
Instagram giriş hareketlerini silme gibi bir özellik Instagram'ın içerisinde bulunmamaktadır. Güvenlik politikaları nedeni ile Instagram'a giriş yaptığınız konumlar görünmektedir. Bu hareketleri görmemek için telefonunuzun ayarlar kısmından uygulamalara giderek Instagram önbelleğini temizleyebilirsiniz ancak Instagram giriş hareketlerini silemezsiniz.
İnstagram giriş hareketlerinde farklı şehir gösteriyor
İnstagram giriş yaptığın yerler kısmında zaman zaman sizin bulunduğunuz konum ile alakası olmayan yerler gösteriliyor olabilir. Bu da akıllarda Instagram giriş hareketlerinde konum doğru mu sorusunu uyandırmaktadır. Instagram giriş hareketlerinde sizden çok uzakta bir konum gösteriliyorsa hesabınıza biri girmiş olabilir. Bu durumdan kurtulmak için çift faktörlü koruma kısmını aktif ederek farklı bir cihazdan giriş yapmak için telefonunuza mesaj gelmesini sağlayabilirsiniz.
İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız