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Haberler FotoHaber Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagrami yazılımı içerisine yeni özellikler ekleyerek kendini güncellemeye devam ediyor. , geçtiğimiz güncellemelerinde "Hareket Durumunu Göster" özelliğini aktive etti. Bu özelliğin amacı ise Instagram kullanıcılarının diğer kullanıcılar ile mesajlaşırken en son ne zaman aktif olduğunun görülebilmesi.

Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

hareket durumunu göster özelliği bazı kullanıcılar tarafından çok beğenilirken bazı kullanıcılar ise Instagram giriş hareketlerini silme yollarını aramaya başladı. Bu özelliği opsiyonel olarak kullanıcılarının beğenisine sunan Instagram, kullanıcılarına hareket durumunu gizleme şansı da tanıyor.

İnstagram hareket durumu nedir

Instagram hareket durumu, kullanıcıların anlık olarak mesajlaştıkları diğer kullanıcıların en son ne zaman Instagram üzerinde aktif olduklarını görmelerine yarayan bir Instagram aracıdır. Bu araç sayesinde konuştuğunuz diğer kişinin Instagram'a en son ne zaman girdiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde konuştuğunuz diğer kişiler de sizin en son ne zaman Instagram üzerinde aktif olduğunuzu görebilir.

Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

İnstagram giriş hareketleri silme

giriş hareketlerini silme gibi bir özellik Instagram'ın içerisinde bulunmamaktadır. Güvenlik politikaları nedeni ile Instagram'a giriş yaptığınız konumlar görünmektedir. Bu hareketleri görmemek için telefonunuzun ayarlar kısmından uygulamalara giderek Instagram önbelleğini temizleyebilirsiniz ancak Instagram giriş hareketlerini silemezsiniz.

İnstagram giriş hareketlerinde farklı şehir gösteriyor

İnstagram giriş yaptığın yerler kısmında zaman zaman sizin bulunduğunuz konum ile alakası olmayan yerler gösteriliyor olabilir. Bu da akıllarda Instagram giriş hareketlerinde konum doğru mu sorusunu uyandırmaktadır. Instagram giriş hareketlerinde sizden çok uzakta bir konum gösteriliyorsa hesabınıza biri girmiş olabilir. Bu durumdan kurtulmak için çift faktörlü koruma kısmını aktif ederek farklı bir cihazdan giriş yapmak için telefonunuza mesaj gelmesini sağlayabilirsiniz.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

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Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

Eğer 'a giriş yapıldığı söylenilen alan size yakınsa ve siz başka bir cihazdan Instagram'ınıza giriş yaptıysanız korkulacak bir şey yok demektir.

İnstagram hesabıma başkasının girdiğini nasıl anlarım

Instagram hesabınıza başkasının girdiğini anlamanın en kolay yolu Instagram giriş hareketleri takibi yapmaktır. Bunun için profilinizin ayarlar sekmesine gelip güvenlik yazısına tıklamalı ve oradan "Giriş Hareketleri" alanına girerek hesabınıza giriş yapılan lokasyonları takip etmelisiniz.

Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

İnstagram verileri nasıl temizlenir

verilerini temizlemenin en kolay yolu önbellek ve geçmiş temizliği yapmaktır. Telefonunuzun ayarlar kısmındaki uygulamalar sekmesinden Instagram'a girerek Instagram önbelleğini temizleyebilirsiniz.

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