Instagram Giriş Hareketlerini Silme - Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği

Instagram hareket durumunu göster özelliği bazı kullanıcılar tarafından çok beğenilirken bazı kullanıcılar ise Instagram giriş hareketlerini silme yollarını aramaya başladı. Bu özelliği opsiyonel olarak kullanıcılarının beğenisine sunan Instagram, kullanıcılarına hareket durumunu gizleme şansı da tanıyor.

İnstagram hareket durumu nedir

Instagram hareket durumu, kullanıcıların anlık olarak mesajlaştıkları diğer kullanıcıların en son ne zaman Instagram üzerinde aktif olduklarını görmelerine yarayan bir Instagram aracıdır. Bu araç sayesinde konuştuğunuz diğer kişinin Instagram'a en son ne zaman girdiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde konuştuğunuz diğer kişiler de sizin en son ne zaman Instagram üzerinde aktif olduğunuzu görebilir.