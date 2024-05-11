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Haberler Fotohaber İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 10:03

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı, günbegün açıklanıyor. İstanbulluların son zamanlarda bolca yağış görmesi üzerine, güncel doluluk oranları da değişti. Yaz ayı için oldukça önemli olan doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlar olmak üzere merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi? İşte, 11 Mayıs 2024 İSKİ verileri ile güncel sonuçlar…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 80 seviyelerine çıktığı duyurulan baraj doluluk oranı güncellendi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024

Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 83,03 olarak ölçüldü.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

11 Mayıs 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

11 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 83,03 olarak ölçüldü.

Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Ömerli Barajı: %93,14

Darlık Barajı: %81,77

Elmalı Barajı: %87,54

Terkos Barajı: %91,87

Alibey Barajı: %60,33

Büyükçekmece Barajı: %77,72

Sazlıdere Barajı: %62,38

Istrancalar Barajı: %65,77

Kazandere Barajı: %82,34

Pabuçdere Barajı: %80,88

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
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