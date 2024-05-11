İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 80 seviyelerine çıktığı duyurulan baraj doluluk oranı güncellendi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?