Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:12

İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İşletme taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Eşit ağırlık puan türüyle alan işletme, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte işletme taban puanları ve kontenjanları