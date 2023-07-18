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Haberler Fotohaber İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:12

İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İşletme taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Eşit ağırlık puan türüyle alan işletme, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte işletme taban puanları ve kontenjanları

İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İşletme taban puanları ve kontenjanları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte devlet ve özel üniversitelerdeki bölümlerin puanları, başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler üniversite tercihlerinde başarı sıralamaları üzerinden bölümlere yerleştirilecekler. İşte YÖK Atlas ile 2023 işletme taban puanları listesi

İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İŞLETME TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
10+0
10+0
10+0		 8
10
10
10		 285.568
382.136
422.000
438.758		 322,01914
249,84226
273,62818
261,68411
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 22+0
20+0
20+0
10+0		 22
1
12
1		 894.520
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 248,64660
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 24+0
21+0
21+0
14+0		 24
21
21
14		 286
328
583
237		 522,05334
476,54722
507,02126
510,67006
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 509
519
488
542		 514,17864
465,13704
510,30380
494,83535
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 27+0
27+0
27+0
20+0		 27
27
27
20		 977
1.294
1.000
1.040		 503,63640
443,91273
496,07050
480,77337
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İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
9+0
6+0		 10
10
9
6		 1.340
1.500
1.060
1.209		 497,43568
440,79726
494,88450
477,52908
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 1.448
1.574
1.370
1.321		 495,72516
439,85950
489,26964
475,33712
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
7+0
7+0
5+0		 8
7
7
5		 2.012
2.819
2.820
1.521		 488,48818
426,50660
472,49604
472,03763
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 2.017
2.581
2.610
3.090		 488,40342
428,68496
474,33888
452,87156
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 3.497
5.763
15.100
16.544		 475,06780
409,62872
423,95261
412,10010
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 14+0
14+0
14+0
9+0		 14
14
14
9		 3.558
8.576
16.000
31.394		 474,63882
399,47475
422,25206
394,07614
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 3.969
6.943
13.500
7.750		 471,62344
404,78657
427,25588
430,08885
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 15+0
15+0
15+0
9+0		 15
15
15
9		 5.218
9.729
5.590
10.483		 464,30727
396,21080
453,62825
423,34763
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
5+0
5+0
2+0		 5
5
5
2		 7.341
9.204
10.500
24.876		 454,91692
397,66243
434,73548
401,05123
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
37+1		 41
41
41
38		 7.535
14.589
20.600
48.493		 454,23072
385,88972
415,19481
379,32107
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 16+0
15+0
15+0
11+0		 16
15
15
11		 10.365
16.474
10.300
17.276		 444,61164
382,67305
435,38164
410,93669
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 56+0
56+0
56+0
60+0		 56
56
56
60		 12.544
23.006
37.900
47.711		 439,15342
373,27027
398,73660
379,95087
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
5+0

 7
5

 14.919
24.382

 434,37423
371,55848
İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
8+0
4+0		 9
8
8
4		 24.396
41.786
36.000
28.312		 422,79672
354,87849
400,15484
397,24218
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 25.731
47.122
49.400
62.697		 421,56486
350,75266
390,84783
369,38466
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
95+3
95+3		 144
144
98
98		 37.956
48.624
40.300
51.669		 412,12765
349,62574
397,00937
377,00570
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 52.363
62.124
60.000
71.734		 403,01412
340,41218
384,57255
363,67368
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 57.612
73.239
89.100
106.774		 399,97959
333,75604
369,43163
344,71958
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 62.995
71.522
66.900
76.462		 396,97661
334,77254
380,67553
360,85175
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 64.704
75.432
79.500
 396,01910
332,54632
374,17966
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
7+0
7+0
4+0		 8
7
7
4		 68.837
78.160
83.200
94.356		 393,81356
331,09306
372,32128
350,96869
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 71.584
65.557
62.600
56.113		 392,41446
338,29816
383,10718
373,82388
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
6+0
6+0
4+0		 7
6
6
4		 73.841
68.181
50.800
53.673		 391,24527
336,70621
389,97438
375,57101
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 82.578
106.525
110.000
116.362		 386,94577
317,34775
359,43272
340,20126
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 94.143
103.407
87.000
88.741		 381,46091
318,74101
370,46181
353,96913
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
10+0
5+0		 11
11
10
5		 105.186
104.452
81.700
78.839		 376,53815
318,28751
373,06604
359,43888
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
10+0
3+1		 10
10
10
4		 110.136
271.242
69.700
80.850		 374,39447
268,95336
379,16426
358,33771
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 113.663
116.250
118.000
118.295		 372,91327
313,19055
356,03834
339,36376
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 27+0
27+0
27+0
30+0		 27
27
27
30		 114.218
144.057
156.000
163.829		 372,66425
302,52059
340,64597
321,35089
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0
6+0
6+0
4+0		 3
6
6
4		 117.894
167.968
146.000
182.896		 371,13758
294,61478
344,46863
314,98771
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 121.617
130.114
121.000
112.096		 369,62389
307,69219
354,74604
342,15711
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 123.235
133.290
133.000
130.379		 368,96492
306,48039
349,74296
334,14866
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
7+0
6+0
3+0		 9
7
6
3		 123.896
137.717
151.000
136.023		 368,69665
304,82810
342,39002
331,80441
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
5+0
4+0
3+0		 5
5
4
3		 135.070
130.543
127.000
121.181		 364,38403
307,53648
351,98927
338,07215
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 100+0
100+0
100+0
100+0		 100
100
100
100		 135.151
176.748
217.000
249.878		 364,35369
291,92540
319,90463
296,41878
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
9+0
8+0
4+0		 5
9
8
4		 136.000
168.133
165.000
157.368		 364,02089
294,56332
337,05539
323,66020
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 140.201
156.501
152.000
156.618		 362,46283
298,30728
342,22657
323,93753
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 140.525
132.094
104.000
62.571		 362,33776
306,95218
362,31876
369,47227
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
8+0
8+0
10+0		 12
8
8
10		 141.262
156.599
158.000
164.236		 362,06990
298,27074
339,57255
321,21635
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
5+0

 5
5

 141.684
118.364

 361,91224
312,30873
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
9+0
8+0
5+0		 8
9
8
5		 143.361
173.785
146.000
144.535		 361,28024
292,84932
344,37874
328,45528
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
10+0
10+0
6+0		 8
10
10
6		 146.423
147.649
136.000
107.792		 360,17351
301,30039
348,43403
344,21512
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
10+0
8+0
4+0		 8
10
8
4		 148.637
164.233
140.000
126.150		 359,37024
295,80428
346,67947
335,93468
İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 150.399
157.481
156.000
157.177		 358,74047
297,97490
340,41286
323,73768
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 153.642
165.055
165.000
171.452		 357,60794
295,54851
337,24580
318,77515
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 157.567
174.198
176.000
194.652		 356,24053
292,71785
333,28549
311,35790
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
13+0
10+0
10+0		 5
13
10
10		 159.724
195.245
188.000
162.011		 355,49713
286,70708
329,29370
321,99997
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 161.317
176.015
172.000
174.345		 354,96045
292,16526
334,55653
317,79497
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 134+0
120+0
117+0
115+0		 134
120
117
115		 170.963
176.391
213.000
278.682		 351,72700
292,04538
321,08515
289,74409
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 47+0
59+0
54+0
58+0		 47
59
54
58		 171.187
205.157
230.000
290.546		 351,66084
284,08127
315,99561
287,20815
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 171.216
176.384
159.000
155.433		 351,65054
292,04821
339,39719
324,38961
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
11+0
10+0
5+0		 5
11
10
5		 172.658
194.461
179.000
152.642		 351,20960
286,91291
332,26804
325,41108
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 173.749
189.937
183.000
179.759		 350,83974
288,15872
330,96746
315,98458
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 181.356
191.836
169.000
172.254		 348,44907
287,63825
335,62938
318,48318
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0
6+0
6+0
3+0		 3
6
6
3		 181.700
231.590
227.000
211.142		 348,34244
277,54387
317,00471
306,51964
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 34+0
34+0
34+0
34+0		 34
22
34
34		 191.637
Dolmadı
193.000
205.604		 345,30223
Dolmadı
327,32660
308,10621
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0
5+0
4+0
3+0		 3
5
4
3		 193.765
266.622
249.000
233.709		 344,66268
269,88457
310,66819
300,39325
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
5+0
5+0
4+0		 5
5
5
4		 194.244
206.644
198.000
192.748		 344,52085
283,67895
325,79160
311,94443
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
9+0
7+0
5+0		 6
9
7
5		 197.242
211.189
191.000
177.759		 343,64458
282,53321
328,25454
316,62854
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 200.207
214.363
199.000
209.691		 342,79512
281,73879
325,46252
306,93002
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
11+0
10+0
5+0		 6
11
10
5		 200.383
221.477
185.000
120.325		 342,73709
279,95807
330,25445
338,45684
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0
3+0
8+0
3+0		 3
3
8
3		 200.933
225.431
229.000
185.220		 342,57345
279,00255
316,34649
314,25566
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 280+7
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 203.588
217.750
213.000
213.546		 341,81068
280,90201
321,11194
305,84954
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
6+0
5+0
7+0		 6
6
5
7		 203.782
221.407
219.000
224.076		 341,75525
279,97543
319,35811
302,95123
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