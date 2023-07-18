İŞLETME TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi İşletme taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İşletme taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Eşit ağırlık puan türüyle alan işletme, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte işletme taban puanları ve kontenjanları
İŞLETME TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
10+0
10+0
10+0
|8
10
10
10
|285.568
382.136
422.000
438.758
|322,01914
249,84226
273,62818
261,68411
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
20+0
20+0
10+0
|22
1
12
1
|894.520
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|248,64660
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0
21+0
21+0
14+0
|24
21
21
14
|286
328
583
237
|522,05334
476,54722
507,02126
510,67006
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|509
519
488
542
|514,17864
465,13704
510,30380
494,83535
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|27+0
27+0
27+0
20+0
|27
27
27
20
|977
1.294
1.000
1.040
|503,63640
443,91273
496,07050
480,77337
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
9+0
6+0
|10
10
9
6
|1.340
1.500
1.060
1.209
|497,43568
440,79726
494,88450
477,52908
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|1.448
1.574
1.370
1.321
|495,72516
439,85950
489,26964
475,33712
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
7+0
7+0
5+0
|8
7
7
5
|2.012
2.819
2.820
1.521
|488,48818
426,50660
472,49604
472,03763
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|2.017
2.581
2.610
3.090
|488,40342
428,68496
474,33888
452,87156
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|3.497
5.763
15.100
16.544
|475,06780
409,62872
423,95261
412,10010
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
14+0
9+0
|14
14
14
9
|3.558
8.576
16.000
31.394
|474,63882
399,47475
422,25206
394,07614
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|3.969
6.943
13.500
7.750
|471,62344
404,78657
427,25588
430,08885
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
15+0
9+0
|15
15
15
9
|5.218
9.729
5.590
10.483
|464,30727
396,21080
453,62825
423,34763
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
5+0
2+0
|5
5
5
2
|7.341
9.204
10.500
24.876
|454,91692
397,66243
434,73548
401,05123
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
37+1
|41
41
41
38
|7.535
14.589
20.600
48.493
|454,23072
385,88972
415,19481
379,32107
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
15+0
15+0
11+0
|16
15
15
11
|10.365
16.474
10.300
17.276
|444,61164
382,67305
435,38164
410,93669
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|56+0
56+0
56+0
60+0
|56
56
56
60
|12.544
23.006
37.900
47.711
|439,15342
373,27027
398,73660
379,95087
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
5+0
—
—
|7
5
—
—
|14.919
24.382
—
—
|434,37423
371,55848
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
8+0
4+0
|9
8
8
4
|24.396
41.786
36.000
28.312
|422,79672
354,87849
400,15484
397,24218
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|25.731
47.122
49.400
62.697
|421,56486
350,75266
390,84783
369,38466
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
95+3
95+3
|144
144
98
98
|37.956
48.624
40.300
51.669
|412,12765
349,62574
397,00937
377,00570
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|52.363
62.124
60.000
71.734
|403,01412
340,41218
384,57255
363,67368
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|57.612
73.239
89.100
106.774
|399,97959
333,75604
369,43163
344,71958
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|62.995
71.522
66.900
76.462
|396,97661
334,77254
380,67553
360,85175
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|64.704
75.432
79.500
—
|396,01910
332,54632
374,17966
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
7+0
7+0
4+0
|8
7
7
4
|68.837
78.160
83.200
94.356
|393,81356
331,09306
372,32128
350,96869
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|71.584
65.557
62.600
56.113
|392,41446
338,29816
383,10718
373,82388
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
6+0
6+0
4+0
|7
6
6
4
|73.841
68.181
50.800
53.673
|391,24527
336,70621
389,97438
375,57101
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|82.578
106.525
110.000
116.362
|386,94577
317,34775
359,43272
340,20126
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|94.143
103.407
87.000
88.741
|381,46091
318,74101
370,46181
353,96913
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
10+0
5+0
|11
11
10
5
|105.186
104.452
81.700
78.839
|376,53815
318,28751
373,06604
359,43888
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
3+1
|10
10
10
4
|110.136
271.242
69.700
80.850
|374,39447
268,95336
379,16426
358,33771
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|113.663
116.250
118.000
118.295
|372,91327
313,19055
356,03834
339,36376
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|27+0
27+0
27+0
30+0
|27
27
27
30
|114.218
144.057
156.000
163.829
|372,66425
302,52059
340,64597
321,35089
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
6+0
6+0
4+0
|3
6
6
4
|117.894
167.968
146.000
182.896
|371,13758
294,61478
344,46863
314,98771
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|121.617
130.114
121.000
112.096
|369,62389
307,69219
354,74604
342,15711
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|123.235
133.290
133.000
130.379
|368,96492
306,48039
349,74296
334,14866
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
7+0
6+0
3+0
|9
7
6
3
|123.896
137.717
151.000
136.023
|368,69665
304,82810
342,39002
331,80441
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
4+0
3+0
|5
5
4
3
|135.070
130.543
127.000
121.181
|364,38403
307,53648
351,98927
338,07215
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|100+0
100+0
100+0
100+0
|100
100
100
100
|135.151
176.748
217.000
249.878
|364,35369
291,92540
319,90463
296,41878
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
9+0
8+0
4+0
|5
9
8
4
|136.000
168.133
165.000
157.368
|364,02089
294,56332
337,05539
323,66020
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisat Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|140.201
156.501
152.000
156.618
|362,46283
298,30728
342,22657
323,93753
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|140.525
132.094
104.000
62.571
|362,33776
306,95218
362,31876
369,47227
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
8+0
8+0
10+0
|12
8
8
10
|141.262
156.599
158.000
164.236
|362,06990
298,27074
339,57255
321,21635
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|141.684
118.364
—
—
|361,91224
312,30873
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
9+0
8+0
5+0
|8
9
8
5
|143.361
173.785
146.000
144.535
|361,28024
292,84932
344,37874
328,45528
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
10+0
10+0
6+0
|8
10
10
6
|146.423
147.649
136.000
107.792
|360,17351
301,30039
348,43403
344,21512
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
10+0
8+0
4+0
|8
10
8
4
|148.637
164.233
140.000
126.150
|359,37024
295,80428
346,67947
335,93468
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|150.399
157.481
156.000
157.177
|358,74047
297,97490
340,41286
323,73768
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|153.642
165.055
165.000
171.452
|357,60794
295,54851
337,24580
318,77515
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|157.567
174.198
176.000
194.652
|356,24053
292,71785
333,28549
311,35790
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
13+0
10+0
10+0
|5
13
10
10
|159.724
195.245
188.000
162.011
|355,49713
286,70708
329,29370
321,99997
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|161.317
176.015
172.000
174.345
|354,96045
292,16526
334,55653
317,79497
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|134+0
120+0
117+0
115+0
|134
120
117
115
|170.963
176.391
213.000
278.682
|351,72700
292,04538
321,08515
289,74409
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|47+0
59+0
54+0
58+0
|47
59
54
58
|171.187
205.157
230.000
290.546
|351,66084
284,08127
315,99561
287,20815
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|171.216
176.384
159.000
155.433
|351,65054
292,04821
339,39719
324,38961
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
11+0
10+0
5+0
|5
11
10
5
|172.658
194.461
179.000
152.642
|351,20960
286,91291
332,26804
325,41108
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|173.749
189.937
183.000
179.759
|350,83974
288,15872
330,96746
315,98458
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|181.356
191.836
169.000
172.254
|348,44907
287,63825
335,62938
318,48318
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
6+0
6+0
3+0
|3
6
6
3
|181.700
231.590
227.000
211.142
|348,34244
277,54387
317,00471
306,51964
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
34+0
34+0
34+0
|34
22
34
34
|191.637
Dolmadı
193.000
205.604
|345,30223
Dolmadı
327,32660
308,10621
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
5+0
4+0
3+0
|3
5
4
3
|193.765
266.622
249.000
233.709
|344,66268
269,88457
310,66819
300,39325
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|194.244
206.644
198.000
192.748
|344,52085
283,67895
325,79160
311,94443
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
9+0
7+0
5+0
|6
9
7
5
|197.242
211.189
191.000
177.759
|343,64458
282,53321
328,25454
316,62854
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|200.207
214.363
199.000
209.691
|342,79512
281,73879
325,46252
306,93002
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
11+0
10+0
5+0
|6
11
10
5
|200.383
221.477
185.000
120.325
|342,73709
279,95807
330,25445
338,45684
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
8+0
3+0
|3
3
8
3
|200.933
225.431
229.000
185.220
|342,57345
279,00255
316,34649
314,25566
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|280+7
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|203.588
217.750
213.000
213.546
|341,81068
280,90201
321,11194
305,84954
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
5+0
7+0
|6
6
5
7
|203.782
221.407
219.000
224.076
|341,75525
279,97543
319,35811
302,95123