İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İşsizlik maaşı 2023 hesaplama tablosu Temmuz zammı ile beraber araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini değiştirecek. Asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselirken en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin zam teklifi Meclis'e geliyor. Bu noktada ise işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. 2023 Temmuz zammı ile işsizlik maaşı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. İşten çıkartılan vatandaşlara destek sağlayan tutarın ne kadar olacağı merak konusu. İşte, detaylar…