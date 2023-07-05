İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İşsizlik maaşı hesaplama 2023 Temmuz zammı ile gündemdeki yerini aldı. Temmuz memur maaş zammı ile öğretmen, polis ve doktor gibi mesleklerin maaşları tekrar hesaplanacak. Bu noktada işsizlik maaşı zam oranı için de araştırmalar hız kazandı. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak zam oranı enflasyon rakamları ile belirleniyor. İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara sağlanan işsizlik maaşı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…