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Haberler Fotohaber İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:50

İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İşsizlik maaşı 2023 hesaplama tablosu Temmuz zammı ile beraber araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini değiştirecek. Asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselirken en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin zam teklifi Meclis'e geliyor. Bu noktada ise işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. 2023 Temmuz zammı ile işsizlik maaşı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. İşten çıkartılan vatandaşlara destek sağlayan tutarın ne kadar olacağı merak konusu. İşte, detaylar…

İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İşsizlik maaşı hesaplama 2023 Temmuz zammı ile gündemdeki yerini aldı. Temmuz memur maaş zammı ile öğretmen, polis ve doktor gibi mesleklerin maaşları tekrar hesaplanacak. Bu noktada işsizlik maaşı zam oranı için de araştırmalar hız kazandı. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak zam oranı enflasyon rakamları ile belirleniyor. İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara sağlanan işsizlik maaşı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden yapılabilir.

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İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret için alınan zam kararını duyurdu.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapıldığını belirterek "2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 TL 402 TL olarak belirlendi." dedi.

İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak.

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.

İşsizlik maaşı 2023 Temmuz zammı || Memur zammı ile yeni işsizlik maaşı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

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