İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

Giriş Tarihi: 07.05.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 15:00

İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar aratılıyor. Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla kapalı yollar Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Böylece vatandaşlar, "İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı da ring seferleri ile Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacak. İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023