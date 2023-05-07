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Haberler Fotohaber İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 15:00

İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar aratılıyor. Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla kapalı yollar Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Böylece vatandaşlar, "İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı da ring seferleri ile Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacak. İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023

İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri sorusu yanıt arıyor. Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar paylaşıldı. İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023 ve alternatif güzergahlar

İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 7 MAYIS 2023

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı nedeniyle aşağıdaki yollar sabah saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak;

- Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,

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İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

- Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak,

- Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,

İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

- Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak,

- Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğe kapalı yollar 7 Mayıs 2023: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

7 MAYIS 2023 PAZAR İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergâhlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergâh olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.

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