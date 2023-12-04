Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:29

İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu milyonlarca İstanbullu tarafından aratılmakta. Özellikle haftanın ilk günü işe veyahut okula giden vatandaşlar, yağan yağmur yüzünden olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Denizlerimizde fırtına beklenirken, 5 gün boyunca İstanbul'da aralıksız yağış olması bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağış için vatandaşlar, "İstanbul'da yağmur ne zaman sona erecek?" sorusunu yöneltiyor. Yağmur, özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili oluyor. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?