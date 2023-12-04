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Haberler Fotohaber İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:29

İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu milyonlarca İstanbullu tarafından aratılmakta. Özellikle haftanın ilk günü işe veyahut okula giden vatandaşlar, yağan yağmur yüzünden olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Denizlerimizde fırtına beklenirken, 5 gün boyunca İstanbul'da aralıksız yağış olması bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağış için vatandaşlar, "İstanbul'da yağmur ne zaman sona erecek?" sorusunu yöneltiyor. Yağmur, özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili oluyor. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?

İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

Gece saatlerinde başlayan ve hala İstanbul'u etkisi altına alan yağmur, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Okula ve işine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, toplu taşıma kullanırken zorluk çekebiliyor. Peki, 4 Aralık 2023 İstanbul yağış ne zaman bitecek, yağmur ne zaman duracak? İşte, konu hakkında detaylar

İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

4 Aralık Pazartesi: Yağışlı 11 derece

5 Aralık Salı: Parçalı Bulutlu 13 derece

6 Aralık Çarşamba: Yağışlı 13 derece

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İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

7 Aralık Perşembe: Yağışlı 14 derece

8 Aralık Cuma: Yağışlı 10 derece

İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

İSTANBUL 4-11 ARALIK | HAFTALIK HAVA TAHMİNİ 🗓️

İstanbul'da bu hafta hava yağışlı ve kapalı geçecek. Mevsim normallerine yaklaşan bir hava bekleniyor.

İstanbul yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman sona erecek?

4 ARALIK İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağış bu gece itibariyle sona ermesi bekleniyor.

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