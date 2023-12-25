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Haberler Fotohaber İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:06

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul bugün karanlığa uyandı. Elektrik kesintisi sorgulamaya başlandı. BEDAŞ 15 ilçedeki elektrik kesintisi için resmi internet sitesinden uyardı. 25 Aralık 2023 Pazartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisinin detayları ilçe ilçe paylaşıldı. Arnavutköy, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih ve Silivri gibi kalabalık ilçelerde bugün uzun süreli kesintiler görülecek. İşte BEDAŞ 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Bazı ilçelerde 7 saatten uzun sürecek elektrik kesintisi için BEDAŞ İstanbulluları uyardı. Avrupa Yakası vatandaşlarının zor bir gün geçireceği belli oldu. İstanbulluların kesinti için hazırlıklı olması gerekiyor. 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

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İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, TAŞKIN ÇİFTLİK sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AZMİ, BALA, BOZKIR, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, GEZER, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, NALLI, TAŞKIN ÇİFTLİK, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 25/12/2023 12:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR! Bedaş uyardı: 25 Aralık 2023 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 25/12/2023 09:00:00 - 25/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BÜYÜKŞEKERCİ, DIŞBUDAK, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK sk bölgelerinde 25/12/2023 10:00:00 - 25/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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