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Haberler Fotohaber İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak
Giriş Tarihi: 08.12.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 13:12

İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 8 Aralık 2023 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Fatih, Esenyurt ve daha birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 8 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…

İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbulluların gündeminde yerini aldı. BEDAŞ, bugün 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti bazı semtlerde 6 saatten uzun sürecek. İşte BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi yapacağı ilçe ve mahalleler

İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, KIZILIRMAK, MERİH, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk bölgelerinde 08/12/2023 15:00:00 - 08/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 08/12/2023 15:00:00 - 08/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 08/12/2023 12:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 08/12/2023 12:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET sk / VATAN mah BAĞLAR, EMEK, GÜNDOĞAN sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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