İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, KIZILIRMAK, MERİH, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.