İSTANBUL’DA 20 İLÇE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 8 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk bölgelerinde 08/12/2023 15:00:00 - 08/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 08/12/2023 15:00:00 - 08/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.