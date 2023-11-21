Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:03

İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

İstanbullular dikkat! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Bir süredir ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdun pek çok yeri beyaz örtüyle kaplanırken İstanbul'da 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. Mega şehirde 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporuna göre mega kentte pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Hafta sonu Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal... beyaza bürünecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Türkiye'nin büyük bir bölümü kasım ayında kara teslim olacak. MGM tarafından yapılan açıklamalar göre pazar günü metropol beyaz örtüyle kaplanacak. Özellikle o ilçelere dikkat çekildi. Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

2016'DAN BU YANA KASIM AYINDA GÖRÜLEN İLK KAR YAĞIŞI
Hafta sonu etkili olan kar yağışı 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından İstanbul'da sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine dönmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü kar yağışlı hava yurt genelinde etkisini gösterecek.

İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

MEGEKENTTE PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde soğuk hava dalgısı yurt genelinde yine etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji yayımladığı haritada pazar günü İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbulluları heyecanlandıran bir haber geldi. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek. Pazar gününe kadar ise megakentte yağış etkili olacak.

SON DAKİKA