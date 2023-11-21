Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:03

İstanbul’da 7 yıl sonra bir ilk! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor: Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal ve...

İstanbullular dikkat! Pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Bir süredir ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdun pek çok yeri beyaz örtüyle kaplanırken İstanbul'da 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. Mega şehirde 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporuna göre mega kentte pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Hafta sonu Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal... beyaza bürünecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?