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Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:23

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

İstanbul'da alev aldığı için balkondan atılan tüp, Mehmet İşler'in aracının tavanını kırarak başına düştü… Kafasına 19 dikiş atılan Mehmet İşler ölümden döndü. Sözleri herkesi hayrete düşürdü: Hafıza kaybı yaşadım!

DHA
İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

Şaşkına çeviren olay İstanbul Bahçelievler'de geçen cumartesi yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

Yanan tüp Mehmet İşler'in arabasının cam tavanını kırdı. İşler'in başına isabet eden tüpü, o sırada İşler'in yanında bulunan arkadaşı yol kenarına attı.

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İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

Başından yaralanan Mehmet İşler, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet İşler'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. Hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu olan İşler, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için soluğu karakolda aldı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS!
Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" ifadesini kullandı.

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