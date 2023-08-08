İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" ifadesini kullandı.