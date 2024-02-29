Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:53
İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?
Namaz İslam'ın şartlarından biridir ve her zaman kılınması gereken beş vakit namazdan başka namaz türleri de vardır. Bu diğer namaz türlerinden biri de istihare namazıdır. İstihare namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi konular namazın hükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmek için bilinmelidir. İstihare namazı nedir, ne zaman kılınır dediğimizde kişiye bağlı olarak zamanının değişebileceğini öğreniriz. Bu gibi konuların yanı sıra istihare namazı kılınışı sırasında uyulması gereken kurallar vardır.