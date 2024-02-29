İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

"İstihare", Arapça kökenli bir kelime olup "hayırlı seçimde bulunma" anlamına gelir. İslam geleneğinde, istihare namazı adı verilen bir dua ve ibadet şekli vardır.Bu ibadeti eda edebilmek için istihare namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi konuların özenle bilinmesi ve uygulanması gerekir. Elbette istihare namazı nedir, ne zaman kılınır gibi konular da diğer konular gibi önem arz eder. İstihare namazı kılınışı diğer namazlara nazaran daha farklıdır.