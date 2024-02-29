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Haberler Fotohaber İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:53

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

Namaz İslam'ın şartlarından biridir ve her zaman kılınması gereken beş vakit namazdan başka namaz türleri de vardır. Bu diğer namaz türlerinden biri de istihare namazıdır. İstihare namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi konular namazın hükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmek için bilinmelidir. İstihare namazı nedir, ne zaman kılınır dediğimizde kişiye bağlı olarak zamanının değişebileceğini öğreniriz. Bu gibi konuların yanı sıra istihare namazı kılınışı sırasında uyulması gereken kurallar vardır.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

"İstihare", Arapça kökenli bir kelime olup "hayırlı seçimde bulunma" anlamına gelir. İslam geleneğinde, istihare namazı adı verilen bir dua ve ibadet şekli vardır.Bu ibadeti eda edebilmek için istihare namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi konuların özenle bilinmesi ve uygulanması gerekir. Elbette istihare namazı nedir, ne zaman kılınır gibi konular da diğer konular gibi önem arz eder. İstihare namazı kılınışı diğer namazlara nazaran daha farklıdır.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

Namazın kelime anlamı "dua etmek", "ibadet etmek", "boyun eğmek" ve "tazim etmek" şeklindedir. Namaz kılmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmenin ve ona bağlılığın bir göstergesidir.

İstihare, "hayırlı olanı istemek" anlamına gelen bir Arapça kelimedir. Dini bir terim olarak ise istihare, bir işin hayırlı olup olmadığını Allah'a danışmak için kılınan iki rekâtlık bir namazdır.

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İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

İstihare namazı;

  • Bir işe başlamadan önce
  • Bir karar vermeden önce
  • Evlilik gibi önemli bir adım atmadan önce
  • Hangi seçeneğin daha hayırlı olduğunu bilmediğimiz durumlarda kılınır.
İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

İstihare namazı kılmak için;

  • Abdest alınır.
  • İki rekât nafile namaz kılınır.
  • Namazdan sonra istihare duası okunur.
  • Dua ettikten sonra yatılır ve hayırlı bir rüya görülmesi umulur.
İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

Erkekler ve Kadınlar İçin İstihare Namazı Kılınışı Nasıldır, Kaç Rekat?

İslam'da namazın birçok çeşidi vardır. Bunlardan biri olan istihare namazı, bir işin hayırlı olup olmadığını Allah'a danışmak için kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Erkekler ve kadınlar için istihare namazı kılınışı arasında herhangi bir fark yoktur.

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