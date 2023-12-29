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Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:12

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ne kadar oldu, kaç TL verilecek? Zamlandı! 2024 İşverene asgari ücret desteği kaç TL oldu?

Yeni asgari ücret son dakika açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklaması sonrası işçi ve işveren yeni rakamı araştırmaya devam ediyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren çalışanlara ödenecek yeni maaş kapsamında işverene asgari ücret desteği de artış yaşadı. Söz konusu destek ödemesi ile devlet tarafından işverene ödeme kolaylığı sağlanıyor. Peki, 2024 İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? İşte Asgari ücret destek zammı son durum...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ne kadar oldu, kaç TL verilecek? Zamlandı! 2024 İşverene asgari ücret desteği kaç TL oldu?

Son dakika işverene asgari ücret desteği arttı. 3. asgari ücret toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine gerçekleşti. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Işıkhan, karara varılan rakamı duyurdu. Buna göre yeni yılda geçerli olacak ücret, brüt 20 bin 2, net 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Asgari ücret işveren desteği de artış yaşadı. Çalışan başına ödenen destek tutarı için araştırmalar hız kazandı. Peki, işverene asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? İşte, cevaplar…

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ne kadar oldu, kaç TL verilecek? Zamlandı! 2024 İşverene asgari ücret desteği kaç TL oldu?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

3. asgari ücret toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret netleşti. Buna göre asgari ücret, brüt 20.002 TL, net 17.002 TL oldu.Yeni rakam hesapları da etkiledi.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ne kadar oldu, kaç TL verilecek? Zamlandı! 2024 İşverene asgari ücret desteği kaç TL oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2024 TUTARI

Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrette devlet desteğinin arttığını açıkladı.

Buna göre; küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ne kadar oldu, kaç TL verilecek? Zamlandı! 2024 İşverene asgari ücret desteği kaç TL oldu?

Işıkhan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah.

Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.

Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ne kadar oldu, kaç TL verilecek? Zamlandı! 2024 İşverene asgari ücret desteği kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

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