Jane Birkin, sinema dünyasına 1966'da Cinayeti Gördüm filmindeki modellerden biri olarak girdi. 1968'de Fransa'da çekilen "Slogan" filminde oynamak için elemelere katıldı. Fransızca bilmemesine rağmen baş rolü aldı. Filmin diğer oyuncusu Serge Gainsbourg ile filmin şarkısında da düet yaptı.

Birkin, iki Agatha Christie uyarlaması olan Nil'de Ölüm ve Ölüm Oyunu başlıklı filmlerde rol aldı ve Baby Alone in Babylone, Amours des Feintes, Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı. 1992'de Victoires de la Musique ödüllerinde yılın kadın sanatçısı ödülünü kazandı.