Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

Toplantıda TBMM gündemine gelmesi beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, ekonomideki son görünüm ve bölgesel güvenlik gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ile NATO Zirvesi sonrası yürütülen diplomatik temasların da Kabine'nin gündeminde olması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve ele alınacak konular;