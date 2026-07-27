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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…
Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:37
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklar masaya yatırılacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılması planlanan adımlar, ekonomideki son gelişmeler, ABD-İran gerilimi ve orman yangınlarıyla mücadele toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?