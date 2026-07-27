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Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:37

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklar masaya yatırılacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılması planlanan adımlar, ekonomideki son gelişmeler, ABD-İran gerilimi ve orman yangınlarıyla mücadele toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

Toplantıda TBMM gündemine gelmesi beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, ekonomideki son görünüm ve bölgesel güvenlik gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ile NATO Zirvesi sonrası yürütülen diplomatik temasların da Kabine'nin gündeminde olması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve ele alınacak konular;

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen toplantıya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda detaylar haberimize eklenecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Kabinenin öncelikli gündem maddelerinden birini, TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemeler oluşturacak. Sürece dair atılması planlanan adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahadan hazırladığı son durum raporlarının da Kabine üyelerine sunulması ve güvenlik başlığının ayrıntılı biçimde ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

EKONOMİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından piyasalardaki son görünüm masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını destekleyecek ilave adımlar da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Bunun yanı sıra yeniden tırmanan ABD-İran gerilimi de toplantıda değerlendirilecek. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin enerji piyasaları ve Türkiye ekonomisine olası etkileri üzerinde durulacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu hafta Kabine gündeminde ele alınacak maddeler…

ABD İLE TEMASLAR VE SAVUNMA GÜNDEMİ

Kabinede, NATO Zirvesi kapsamında ABD ile gerçekleştirilen temasların sonuçları da gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik girişimler ile F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimi konusunda yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilebilecek.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIRLIKLAR

Yaz aylarında artan orman yangını riski de Kabine'nin gündeminde olacak. Yangınlarla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve yüksek risk taşıyan bölgelerdeki hazırlıklar ayrıntılı şekilde ele alınacak.

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