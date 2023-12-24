KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Son dakika Kahramanmaraş'ta 3 üzerinde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı yaşanan depremin derinliği Afad verilerine göre 5.83 olarak kaydedildi. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün kaç kez deprem oldu, artçı depremler devam mı ediyor, son durum ne? İşte, tüm merak edilenler!