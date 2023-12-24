KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
09:16
24 Aralık Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta sabah 04.00 sularında il merkezine 76 km uzaklıkta bulunan Göksün ilçesine bağlı Kamışcık'da yerin 3,5 km derinliğinde bir deprem meydana gelirken, yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal'da sabah 06.00'da bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem haberlerine sabah 08.50 sularında bir yenisi daha Kahramanmaraş'tan eklendi. Peki, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı? İşte, 24 Aralık son deprmeler listesi ile güncel son durum!