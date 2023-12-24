Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 09:16

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

24 Aralık Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta sabah 04.00 sularında il merkezine 76 km uzaklıkta bulunan Göksün ilçesine bağlı Kamışcık'da yerin 3,5 km derinliğinde bir deprem meydana gelirken, yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal'da sabah 06.00'da bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem haberlerine sabah 08.50 sularında bir yenisi daha Kahramanmaraş'tan eklendi. Peki, Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı? İşte, 24 Aralık son deprmeler listesi ile güncel son durum!

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Son dakika Kahramanmaraş'ta 3 üzerinde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı yaşanan depremin derinliği Afad verilerine göre 5.83 olarak kaydedildi. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün kaç kez deprem oldu, artçı depremler devam mı ediyor, son durum ne? İşte, tüm merak edilenler!

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

SON DAKİKA || KAHRAMANMARAŞ BİR GÜNDE 3. KEZ SALLANDI!

24 Aralık 2023 Pazar günü (bugün) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 04.00 ve 06.00 sularında üst üste depremler meydana gelmişti. Bu depremlerin ardından 3. deprem haberi de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinden geldi.

İşte, Afad ile yaşanan depremin ayrıntıları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-24
Saat:08:52:23 TSİ
Enlem:38 N
Boylam:37.47306 E
Derinlik:5.83 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || Bir günde 3. kez sallandı! 24 Aralık Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA