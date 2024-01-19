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Haberler Fotohaber KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 19.01.2024 00:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 00:05

KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

Kara dizisi 3. bölümüyle ekranlara geldi. Yayın hayatına yeni başlayan dizide Zeynep ve Kara'nın bağlantısı merak uyandırırken Kara'nın geçmişi de ilgi çekmeye başladı. Kara ve Zeynep'in bağlantısı ne, Zeynep neden kaçırıldı, Kara ne planlıyor sorularının cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler yeni bölümden sahneler görmek için fragman araştırmasına başladı. Peki, Kara dizisi 4. bölüm fragmanı izle

KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

Bu aksam 3. bölümüyle yayınlanan dizinin 4. bölümü heyecanla bekleniyor. Show Tv ekranlarında takip edilen Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin başrollerinde buluştuğu dizinin 4. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte, Kara 4. bölüm fragmanı izle

KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

KARA 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

KARA yeni bölüm fragmanı yayınlandı,aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kara-4-bolum-fragmani/116515

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KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

KARA 3.BÖLÜM ÖZETİ

Kara ve Zeynep birlikte mahalledeyken Zeynep, önceki gün evine giren hırsızın orada olduğunu görünce her şeyi nihayete erdirmek için orayı terk eder ve polise gider.

KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, ekibiyle birlikte çaldıkları silahlarla Rauf'u hüsrana uğratacakken, Rauf onlardan bir adım öndedir.

KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

Kara için durmak yoktur ama önce Zeynep'in gönlünü almalıdır.Kara, Rauf'un herkesten bir şeyler sakladığını bir şey olduğunu fark edince büyük planı başlar. Zeynep'i de işin içine kattığı büyük plan Rauf'un en kişisel savaşlarından biri olacaktır.

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