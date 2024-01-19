Giriş Tarihi: 19.01.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle
Kara dizisi 3. bölümüyle ekranlara geldi. Yayın hayatına yeni başlayan dizide Zeynep ve Kara'nın bağlantısı merak uyandırırken Kara'nın geçmişi de ilgi çekmeye başladı. Kara ve Zeynep'in bağlantısı ne, Zeynep neden kaçırıldı, Kara ne planlıyor sorularının cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler yeni bölümden sahneler görmek için fragman araştırmasına başladı. Peki, Kara dizisi 4. bölüm fragmanı izle