KARA dizisi 4. bölüm fragmanı || Show TV ile Kara yeni bölüm fragmanı izle

Kara için durmak yoktur ama önce Zeynep'in gönlünü almalıdır.Kara, Rauf'un herkesten bir şeyler sakladığını bir şey olduğunu fark edince büyük planı başlar. Zeynep'i de işin içine kattığı büyük plan Rauf'un en kişisel savaşlarından biri olacaktır.