Karia Suresi Okunuşu - Karia Suresi Arapça Yazılışı Türkçe Anlamı Meali Ve Tefsiri

Karia sûresi hakkında Hadis-i Şerif'te şöyle buyurulmuştur: "Kim Karia sûresini okursa, Allahü teâlâ kıyamet günü onun mîzânını (sevap terazisini) ağır getirir. (Hadis-i şerif-Kâdı Beydâvi Tefsîri) Dargın kişilere, Karia sûresi okunuşu ve Karia sûresi Arapça yazılışı okuması tavsiye edilir. Faziletleri olan bir sûredir, bu yüzden Türkçe anlamı, meali ve tefsirinin okunması tefekkür etmeye teşvik eder. Abdestsiz okunur mu ve regl iken okunur mu soruları, kadınların merak ettiği noktalardır. Cevabı en çok aranan sorular arasında, namazda okunur mu, kaç ayet ve kaç sayfa olduğu yer alır. Karia sûresi Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı sayfasında, kaçıncı cüzde işte cevabı…