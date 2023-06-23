Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
09:16
Katastrofik patlama nedir, nasıl olur? Titanik’ i ziyaret ederken kaybolan denizaltı Titan kastastrofik şekilde patladı ne demek? Cesetlere ne oldu?
Tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Titanik enkazını görmek için bir grup insanla dolu denizaltı için günler süren yoğun aramanın ardından ABD yetkilileri geminin katastrofik patlama yaşadığını ve Oceangate denizaltındaki beş kişinin tamamı öldüğünü açıkladı. Bu açıklamalrın ardından vatandaşlar "Katastrofik patlama ne demek, ne anlama geliyor, nasıl oluyor?" merak ediyor. İşte, OceanGate denizaltıısnın patlamasına sebep olan o olay…