Katastrofik patlama nedir, nasıl olur? Titanik’ i ziyaret ederken kaybolan denizaltı Titan kastastrofik şekilde patladı ne demek? Cesetlere ne oldu?

Katastrofik patlama nedir?

Sahada önemli hasara, yaralanmalara ve/veya ölümlere neden olan ve çevredeki topluluğa uzanan bir sonuç etki alanına sahip olan, büyük bir kontrolsüz emisyon, yangın veya patlamayı içeren bir olay.

Katastrofik, felaketle sonuçlanabilecek veya büyük yıkımlara yol açabilecek olayları ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Bu terim, genellikle doğal afetler, kazalar, büyük ölçekli acil durumlar veya felaketler gibi olaylar için kullanılır.