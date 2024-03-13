Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:44
Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitede, site sakinleri tarafından bakılan Kedi Eros'un tekmelenerek öldürülmesi olayında hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan tutuklandı mı tüm Türkiye'nin gündeminde. Kedi Eros davası sonucunda iyi hal indiriminin iptali sonucu yeniden duruşmaya çıkan Keloğlan, savunmasını yaparken hayvanseverler adliye önündeydi. Peki; İbrahim Keloğlan serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte, mahkeme kararı...