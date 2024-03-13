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Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 15:44

Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitede, site sakinleri tarafından bakılan Kedi Eros'un tekmelenerek öldürülmesi olayında hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan tutuklandı mı tüm Türkiye'nin gündeminde. Kedi Eros davası sonucunda iyi hal indiriminin iptali sonucu yeniden duruşmaya çıkan Keloğlan, savunmasını yaparken hayvanseverler adliye önündeydi. Peki; İbrahim Keloğlan serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte, mahkeme kararı...

Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı

İbrahim Keloğlan Kedi Eros adıyla bilinen ve sitede bakılan bir kediyi asansörde tekmelemiş daha sonra kaçan kediyi koridorda sıkıştırarak şiddetine devam etmiş ve ölümüne neden olmuştu. Tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yargılanan Keloğlan'ın savunması da şaşırtmıştı. Peki; İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı? İşte, detaylar....

Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı

KEDİ EROS DAVASI GÖRÜLDÜ!

1 Ocak tarihinde İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitede yaşayan İbrahim Keloğlan, site sakinleri tarafından bakılan "Eros" isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek ölümüne neden olmuştu.

İyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 3 aya indiren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkemenin kararı iptal edilmişti. İbrahim Keloğlan bir kez daha hakim karşısına çıktı.

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Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı

İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI?

Kararın ardından tepkiler gecikmedi. Dosyayı yeniden inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini vurgulandı.

Beklenen duruşma görüldü:

Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi.

Kedi Eros davasında İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, serbest mi kaldı, ne kadar ceza aldı? İşte mahkeme kararı

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI!

Mahkemede İbrahim Keloğlan'ın savunması ortaya çıktı. Açıklamalarıyla tepki çeken Keloğlan şu sözleri kaydetti:

8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Olay sonrası her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda kedi ve köpeklerle vakit geçirdim. Bu bana terapi gibi geldi. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim.

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