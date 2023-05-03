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Haberler Fotohaber KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:39

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü farklı meslek gruplarına toplam 3 bin işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Durunun ardından "Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl?" soruları araştırılmaya başladı. 2 Mayıs itibariyle başlayan KGM işçi alımı başvurularında alım yapılacak meslek grupları, kontenjanlar, şartlar ve iller nasıl olacak merak konusu oldu. İŞKUR üzerindin belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak alımlarda adayların başvuru için herhangi bir kuruma bizzat müracaat etmesi gerekmiyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, KGM işçi alımı başvuru ekranı 2023.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

Farklı meslek gruplarından 3 bin işçi alımı yapacağını açıklayan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından "Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl?" soruları gündemdeki yerini aldı. KGM, 591 Sürücü Operatörü, 631 Düz İşçi 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 168 İş Makinası Operatörü, 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, 591 Sürücü Operatörü, 631 Düz İşçi ve pek çok farklı alanda personel alımı yapacak. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, detaylar…

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri 2 Mayıs 2023 tarihinde başlamıştır. Başvuru ekranı ise 7 Mayıs tarihine kadar açık kalacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada " Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KGM resmi sitesinde yapılan açıklmada;

"İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. " bilgileri verilmiştir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları hem internet üzerinden (esube.iskur.gov.tr) hem de telefon aracılığıyla ( Alo 170) gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar takvim doğrultusunda hareket edecek. İlan şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi farklı meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında;

  • en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma
  • 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve
  • alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

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