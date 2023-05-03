Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:39

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? Alım yapılacak meslekler listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü farklı meslek gruplarına toplam 3 bin işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Durunun ardından "Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl?" soruları araştırılmaya başladı. 2 Mayıs itibariyle başlayan KGM işçi alımı başvurularında alım yapılacak meslek grupları, kontenjanlar, şartlar ve iller nasıl olacak merak konusu oldu. İŞKUR üzerindin belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak alımlarda adayların başvuru için herhangi bir kuruma bizzat müracaat etmesi gerekmiyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, KGM işçi alımı başvuru ekranı 2023.