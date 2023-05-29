KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sürekli işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Mayıs ayının başında alınan başvuruların ardından KGM kura çekimi tarihi de belli oldu. E-şube üzerinden alınan başvuruların adaylar sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. 2023 KGM işçi alımı kura sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır soruları yanıt arıyor. 3 bin kişilik personel alımı canlı yayın ile araştırılmaya başladı. Peki, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR kura sonucu isim listesi sorgulama…