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Haberler Fotohaber KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 21:21

KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sürekli işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Mayıs ayının başında alınan başvuruların ardından KGM kura çekimi tarihi de belli oldu. E-şube üzerinden alınan başvuruların adaylar sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. 2023 KGM işçi alımı kura sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır soruları yanıt arıyor. 3 bin kişilik personel alımı canlı yayın ile araştırılmaya başladı. Peki, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR kura sonucu isim listesi sorgulama…

KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KGM kura canlı yayın ile araştırılıyor. Çekilişin ardından nihai isim listesi il il araştırılacak. Toplamda iki gün sürecek kura sürecinde hangi illerin ne zaman çekileceği de belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekimi tarihi geldi. İŞKUR üzerinden yürütülen süreçte heyecan dorukta. 2023 KGM kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden isim listesi öğrenme işlemleri başlayacak. Peki, KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, detaylar…

KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası duyurusu geldi.

Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

KGM KURA SONUÇLARI 2023 açıklandığında bu link üzerinden sorgulayabiliriniz

KGM kura çekimi canlı yayın 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları açıklanıyor! İŞKUR KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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