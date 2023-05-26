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Haberler Fotohaber KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:48

KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. 2-7 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından KGM kura tarihi de belli oldu. E-şube üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ile sonuçlanacak. Adaylar, sonuç ekranına kilitlendi. 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. 3 bin kişilik alımda heyecan dorukta. Peki, İŞKUR KGM kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar…

KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?

KGM kura çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri bekleniyor. Kuranın ardından isim listesi araştırılmaya başlayacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kurada hangi illerin ne zaman çekileceği de belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçları şimdiden arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sürekli işçi alımında meslek bazında sorgulamalar başladı. 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. İşte, İŞKUR KGM kura tarihi…

KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası duyurusu geldi.

Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

KGM KURA SONUÇLARI 2023 açıklandığında bu link üzerinden sorgulayabiliriniz

KGM KURA TARİHİ 2023 belli oldu! Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı ile KGM kura çekimi ne zaman?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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