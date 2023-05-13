Kırklareli Babaeski seçim sonuçları! 2023 Babaeski seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırklareli Babaeski seçim sonuçları merakla takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları sandıklar açıldıkça netlik kazanacak. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Peki, Kırklareli Babaeski seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Kırklareli Babaeski seçim sonuçları ve bu bölgede sandıktan çıkan oylara dair detaylar.