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Haberler Fotohaber Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:03

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun insanları dolandırarak kaçtığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Ünlü influencer çiftin reklam çekmek için bütçe isteyip; topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtığına dair iddialar ortalığı karıştırdı. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyorlar? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına mı kaçtılar soruları gündemi meşgul ediyor. 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram kanalının sahibi oldukları bilinen fenomen çiftin yaşanan bu olay için nasıl bir açıklamaları olacak merak konusu.. İşte, detaylar…

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede büyük popülerlik kazanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında şaşkına uğratan bir iddia gündeme geldi. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun insanları dolandırarak kaçtığı iddiası bomba etkisi yarattı. Durum böyle olunca Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyorlar? soruları araştırılıyor. Peki, Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına mı kaçtılar? İşte, tüm merak edilenler…

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

KIVANÇ TALU-BERİL TALU OLAYI NE?

Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede büyük popülerlik kazanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında şaşkına uğratan bir iddia gündeme geldi. Ünlü ismin bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden yüksek bir miktar para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı iddia edildi.

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Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

Talu çifti, yaklaşık 1 milyon takipçili 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram hesabıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı. Pazartesi gününden beri ulaşılamayan çift, Instagram'da varboyletipler.offical.duyuru adlı yeni bir hesap açarak "Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta.

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00'da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum" paylaşımını yaptı. İddialar arasında çiftin reklam işlerini bahane ederek kurdukları bir sistemle ortaokul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıktan sonra bir veda partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtıkları, topladıkları paranın 100 milyon liranın üzerinde olduğu da yer alıyor.

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

KIVANÇ TALU KİMDİR?
Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

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