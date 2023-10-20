Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:03

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına kaçtılar mı?

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun insanları dolandırarak kaçtığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Ünlü influencer çiftin reklam çekmek için bütçe isteyip; topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtığına dair iddialar ortalığı karıştırdı. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyorlar? Kıvanç Talu-Beril Talu olayı ne, dolandırıcılar mı, yurt dışına mı kaçtılar soruları gündemi meşgul ediyor. 'Var Böyle Tipler' adlı Instagram kanalının sahibi oldukları bilinen fenomen çiftin yaşanan bu olay için nasıl bir açıklamaları olacak merak konusu.. İşte, detaylar…