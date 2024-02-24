KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA || "Evli adamdan çocuk mu yapılır?" Kızılcık Şerbeti 53. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 24.02.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
01:01
Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam 52. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü merak eden izleyiciler "Kızılcık Şerbeti fragman izle" araştırmalarına başladılar. Yeni bölümde Fatih ve Görkem'in ilişkisi evlilik yoluna taşınırken bebek krizi bu nişana engel oldu. Çimen ve Metehan'ın kendinden yaşça büyük sevgilileriyle yaşadıkları akılları karıştırsa da o cephede de krizler yaşanacağa benziyor. Son sahnede Kıvılcım'ın gelip nişanı basıp kızının hamile olmasını söylemesiyle, Alev'in hamleliği ortaya çıktı seyirci şok üstüne şok yaşadı. Peki gelecek bölümde neler olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 53. bölüm fragmanı izle ekranı