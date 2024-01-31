KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:49
Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli personel alımı kapsamında alınan KPSS 2024/3 tercihleri 19-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan tercih başvuruları ardından sıra sonuçlarda. Adaylar sonuçları erişime açıldığında https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden tercih sonucu sorgulama işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...