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Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:49

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli personel alımı kapsamında alınan KPSS 2024/3 tercihleri 19-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan tercih başvuruları ardından sıra sonuçlarda. Adaylar sonuçları erişime açıldığında https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden tercih sonucu sorgulama işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Alımı tercih sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Belirlenen branş ve kontenjanlarda yapılacak atama sonrası yerleştirme sonuçları adaylarla buluşacak. Peki; KPSS 2024/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2024/3 TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemleri 19-25 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak ve sonuçlar adaylar ile buluşacak.

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KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2024/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/3 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmedi.

KPSS 2024/3 tercih sonucunun tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri erişime açıldığında ÖSYM sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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