KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr'de yayında olacak! Lisans KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sınavdan sonra burada

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 28-29 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenleniyor. Binlerce memur adayı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen lisans düzeyindeki sınavın ilk iki oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden toplam 240 soruya cevap verecek. Üçüncü oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik derslerine ait sorulan sorular yanıtlanacak. Kamuda memur olma hayali ile KPSS alan sınavı soruları cevaplayacak olan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirecek. KPSS alan sınavı soruları ve cevapları SABAH'ta olacak! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…