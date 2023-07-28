KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr'de yayında olacak! Lisans KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sınavdan sonra burada

KPSS alan sınavı soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de! Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi ilk iki oturumu 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın hemen ardından yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanır yayımlanmaz KPSS alan sınavı soruları ve cevapları sabah.com.tr adresinde olacak. KPSS sınavı 28-29 Temmuz 2023 tarihlerinde binlerce memur adayının katılımıyla toplam 3 oturumda tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.