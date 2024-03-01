Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:57
KPSS BAŞVURULARINDA GERİ SAYIM || KPSS Lisans- Ön Lisans- Ortaöğretim- DHBT başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından 2024 yılı sınav takviminin paylaşılmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerine odaklandılar. Şubat ve Mart aylarında birçok sınav için ÖSYM üzerinden başvurular alınmaya devam etti. KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT gibi farklı alanlarda başvurularını gerçekleştirecek adaylar başvuru tarihleri kaçırmamak üzere araştırmalara başladılar. KPSS başvurularında günler yaklaştı. Peki, PSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte, KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri