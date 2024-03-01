KPSS BAŞVURULARINDA GERİ SAYIM || KPSS Lisans- Ön Lisans- Ortaöğretim- DHBT başvuruları ne zaman?

Bu yıl KPSS'ye farklı alan ve farklı puan türünden girecek adaylar başvurularını gerçekleştirmek üzere hazırlandılar. Her sene yaz ve bahar aylarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Peki 2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS takvimi