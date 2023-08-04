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Haberler Fotohaber KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:14

KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın öğretmenlere uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) bu hafta sonu uygulanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi testi ile 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu sona erecek. ÖABT sınavında adaylar eğitim süresi boyunca gördükleri derslerden sorumlu olacaklardır. Sorular her branşın kendi alanı ile ilgili olup farklı alanlardan sorumlu olmayacaklardır. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? soruları yanıt arıyor. Peki, KPSS ÖABT kaç dakika kaç soru? İşte, ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…

KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları yanıt arıyor. Sınavda alan bilgisinden 75 soru çıkmakta olup sözel alanlar için 120 dakika sayısal alanlar için 150 dakika verilmekte. KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte araştırılıyor. Bu hafta sonu uygulanacak olan sınavda biyoloji, coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya vs. branşların öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanacak. Peki, KPSS ÖABT kaç dakika kaç soru? İşte, detaylar...

KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzaenlenecek.

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KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu Ankara'da başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Bayram Ersoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylarla bir araya geldi. Ersoy, fakülte bahçesinde sınava girecek adaylarla hedefleri, hazırlık süreçlerine ilişkin sohbet etti. Ersoy, sınav salonlarını gezdi ve adaylara başarı dileklerini iletti.

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