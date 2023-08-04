Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:14

KPSS ÖABT kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın öğretmenlere uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) bu hafta sonu uygulanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi testi ile 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu sona erecek. ÖABT sınavında adaylar eğitim süresi boyunca gördükleri derslerden sorumlu olacaklardır. Sorular her branşın kendi alanı ile ilgili olup farklı alanlardan sorumlu olmayacaklardır. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? soruları yanıt arıyor. Peki, KPSS ÖABT kaç dakika kaç soru? İşte, ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…