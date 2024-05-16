Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:31
KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri! 2024 ÖSYM KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?
KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar ''Ön lisans, ortaöğretim, DHBT 2024 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Bilindiği üzere lise sınavı iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM kılavuzu ile ön lisans ve ortaöğretim KPSS 2024 başvuru ve sınav takvimi...