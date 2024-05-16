KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri! 2024 ÖSYM KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT ne zaman 2024 sorusu gündemde. ÖSYM sınav takvimi ile Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve DHBT oturumları için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren memur adayları ''Ön lisans, ortaöğretim, DHBT KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri…