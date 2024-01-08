Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
19:15
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi her hafta Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı ve daha birçok başarılı oyuncunun kadrosunda olduğu dizi, farklı konusu ve tarihi motifleriyle izleyiciyi ekranları başına kilitliyor. 8. bölümüyle bu akşam yayınlanacak olan dizinin, fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 9. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, bu akşam yayınlanır mı?