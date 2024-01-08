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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 19:15

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi her hafta Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı ve daha birçok başarılı oyuncunun kadrosunda olduğu dizi, farklı konusu ve tarihi motifleriyle izleyiciyi ekranları başına kilitliyor. 8. bölümüyle bu akşam yayınlanacak olan dizinin, fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 9. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, bu akşam yayınlanır mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ekranlarında her hafta Pazartei ekranlara gelen dizide 8. bölümde heyecan dorukta! Peki, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 9. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı! Yayınlanacak olan 8. bölümünün ardından fragman harbimize eklenecektir.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 8. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

KUDÜS FATİHİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Dağın Efendisi'nin kurduğu tuzağa düşen Selahaddin, İzzeddin'in cesedi başında Nusreddin'e yakalanmıştır. Sultan Nureddin ise Böriler'le kılıç kılıca gelmişken hiç beklenmedik bir şekilde Dağın Efendisi "Raşidüddin Sinan" kimliğiyle çıkagelmiştir. Selahaddin tutuklanıp yargılanmak üzere saraya götürülürken Nusreddin'in elinden kaçar ve kendisi üzerinden devlete kurulan oyunu bozmak için Reyhani'nin peşine düşer.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Her ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkarmadan dönmeyecektir. Sultan Nureddin ise Böriler'in daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Sultan Nureddin'in birlik için yaptığı bu hareket başta Melike Hatun olmak üzere bütün sarayı allak bullak edecektir. Haçlılar, Böriler, Nusreddin ve Haşhaşiler tarafından sıkı bir takibe tabi tutulan Selahaddin yoluna kurulan tuzakları bir bir aşıp Reyhani'ye ulaşarak kendisini aklayabilecek midir?

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