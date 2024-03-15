Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 00:11

Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. TRT 1'in dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Dışardan bakıldığında zenginliğiyle göz kamaştıran Giraylı hanesinde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sırlarla dolu bu ailenin hayatında tesadüflere yer olmadığı gerçeği ile sarsıcı bir şekilde yüzleşiriz. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, TRT 1 ile Kül Masalı 5. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in birlikte kaleme aldığı TRT 1 dizisi Kül Masalı, 4. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

14 Mart 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kül Masalı 4. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kül Masalı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/@kulmasalitrt

https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali

Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Arat'ın öldü bilinen karısı Jale'nin ortaya çıkmasıyla Özge evde yeri olmadığını düşünerek gitmek ister. Fakat karısının hamile olduğunu öğrenen ve onu çok seven Arat buna asla izin vermeyecektir.

Neveser ise, Özge'yi iyice köşeye sıkıştıracak acımasız plan yapar.

Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Beklenmedik bir olay Özge ve Jale arasındaki gerilimin artmasına sebep olur. İki kadının da kendi açılarından haklı olduğu durum şaşırtıcı gelişmelere gebedir.

SON DAKİKA