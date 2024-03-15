Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
00:11
Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...