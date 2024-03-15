Kül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. TRT 1'in dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Dışardan bakıldığında zenginliğiyle göz kamaştıran Giraylı hanesinde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sırlarla dolu bu ailenin hayatında tesadüflere yer olmadığı gerçeği ile sarsıcı bir şekilde yüzleşiriz. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, TRT 1 ile Kül Masalı 5. Bölüm fragmanı izle ekranı!