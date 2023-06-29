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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 14:34

Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'ndan sonra Müslümanların ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda hava durumu merak ediliyor. Bayramın ikinci günü İstanbul'da bulutlu bir hava durumu hakimken Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde güneşli bir hava hakim. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi. Peki Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl? 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu ile ilgili MGM'den uyarı geldi. İstanbul ve çevresinde yaşayanlar güne rüzgarlı havayla başladı. Yağışların bugün sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl? 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Kurban Bayramı’nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 21°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı, bugün çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, bugün öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin, bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bugün iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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