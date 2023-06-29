Kurban Bayramı’nın ikinci günü hava durumu: 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'ndan sonra Müslümanların ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda hava durumu merak ediliyor. Bayramın ikinci günü İstanbul'da bulutlu bir hava durumu hakimken Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde güneşli bir hava hakim. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi. Peki Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl? 29 Haziran bugünkü hava durumu nasıl olacak?