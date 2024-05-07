Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:59

KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2024 listesi Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Vekaletle kurban kesme işlemlerini gerçekleştirecekler için de açıklama geldi. Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL sorusu yanıtlandı. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere bekleyen İslam alemi, hisse bedeli ve fiyatları takip ediyor. İşte, yeni kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2024 gündemde. Diyanet tarafından açıklanan vekaletle kurban kesme hisse bedeli Müslümanlar tarafından araştırılıyordu. Beklenen açıklama sonrası bayram tarihleri yaklaşırken hazırlıklar tamamlanıyor. Yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli takip ediliyor. Peki, yeni kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi genellikle iki şekilde uygulanmaktadır:
Birincisi: Kurban kesmek isteyen kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için umumi vekâlet vermesi, söz konusu kuruluşun da müvekkili adına taahhüt ettiği bu hayvanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
İkincisi: İlgili kuruluşun, kurban kesmek isteyen kimselere belirli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvanı ya da hisseleri satması ve kesim günü geldiğinde de müşteriden vekâlet alarak onun adına kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uygulamada, önce satım akdi yapılmakta, daha sonra da kesim için vekâlet alınmaktadır. Elde edilen etler de, bazen kurbanı kestirene bazen de onun rızasıyla yoksullara ve hayır kurumlarına verilmektedir. Her iki durumda da aşağıdaki şartlara riayet edildiği takdirde yapılan bu uygulamalar dinen caizdir:

KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?


1. Birinci uygulama esas alındığında kurban için ilgili organizasyona başvuran müşteriden, kurbanın alım-satım ve kesimi için umumi vekâlet alınması gerekir. İkinci uygulamada ise, belirsizliğin oluşmaması için satıma konu olan hayvan müşteriye gösterilmeli ya da cinsi ve yaşı gibi özelliklerinin yanında küpe numarası da belirtilmelidir.
2. Satıma konu edilen hayvan, kurbanlık hayvanda aranan şartları taşımalıdır.
3. Kurbanlık hayvana ortak olanların tamamının niyeti, ibadet olmalıdır.
4. Baştan umumi vekâlet alınmadığı uygulamada, hisse satıldıktan sonra veya satım akdi esnasında ilgili kuruluşun, müşterisinden hayvanı kurban etme vekâleti alması gerekir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir. 5. Hayvanı kesen kişi, kurban niyetiyle ve müvekkili adına kesmelidir.
6. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir.
7. Hayvan kesim ücretleri; kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanmamalıdır.
8. Her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az yedide bir hissesine kaydedilerek belirlenmelidir. Kurban kesen kuruluşların hissedarlarını belirlemeden hayvanları topluca kesmeleri caiz değildir. Bundan dolayı her hayvanın hissedarları belirlendikten sonra kasaba vekâlet verilmelidir. Her bir hissedarın isminin kesim sırasında tek tek zikredilmesi zorunlu olmasa da şüpheden uzak olması açısından tavsiye edilmektedir.

KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?

9. Kurban edilecek hayvanın henüz kesimi yapılmadan önce hissedarların belirlenmesi gerekir. Buna göre önceden belirlenen hissedarlar adına kesilen bir hayvana kesimden sonra başkası ortak olamaz. Mesela altı kişi adına kesilen bir büyükbaş hayvana, kesimden sonra yedinci kişi dâhil edilemez.
10. Büyükbaş hayvan kesildikten sonra vekâlet veren yedi kişi için etleri eşit hisselere ayrılarak hazırlanmalı, isteğe göre sakatatı da eklenmeli ve vekâlet veren kişiye/kişilere teslim edilmelidir. Küçükbaş hayvan da bir kişi için kesilmeli ve sahibine teslim edilmelidir.
11. Hisseleri belirlendikten sonra kesilen kurbanlıklardan elde edilen etlerin karıştırılmaması ve her hissedara kendisi adına kesilen hayvanın etlerinden verilmesi gerekir. Çünkü bu hisseler, vekâlet verenlerin mülkiyetinde olduğundan yapılacak her türlü tasarruf onların izni ve onayına bağlıdır.
12. İlgili kuruluşlar, vekâletlerini aldıkları kişiler adına kesecekleri kurbanlıkların etlerinin tamamını hissedarlara ya da sahibinin rızasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. Bunların bir kısmını et olarak satmamalı veya belirlenen kilogram üzerindeki et miktarlarını bir araya getirerek yeni bir hisse oluşturmamalıdır.
13. Hayvanın deri ve sakatatı hisse sahibine/sahiplerine ait olduğundan, bunların ya kendisine ya da kendisinin izniyle dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırılması gerekir.
14. Kurban ibadetinin, et satın alımını andırmaması için belli kiloda et miktarının kurban sahiplerine verilmesi taahhüt edilmemeli, bunun yerine tahmini bir kilo aralığı belirlenerek çıkan et ne ise o teslim edilmelidir.

SON DAKİKA