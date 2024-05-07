Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
10:59
KURBANLIK FİYATLARI 2024 küçükbaş/büyükbaş: Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim hisse bedeli ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2024 listesi Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Vekaletle kurban kesme işlemlerini gerçekleştirecekler için de açıklama geldi. Diyanet ile yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL sorusu yanıtlandı. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere bekleyen İslam alemi, hisse bedeli ve fiyatları takip ediyor. İşte, yeni kurbanlık fiyatları...