KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! İşte gelecek hafta yaşanacaklar

Giriş Tarihi: 07.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 00:40

Kuruluş Osman 140. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman son olarak 139. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı yapımın son bölümünde Yakup Bey, Cerkutay'ı Osman Bey'e karşı doldurur. Yakup Bey'in neyi hedeflediği ve Osman Bey'e karşı nasıl bir planı olduğu merak konusu olur. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kuruluş Osman 140. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...