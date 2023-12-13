Giriş Tarihi: 13.12.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 16:23

Kuruluş Osman 140.Bölüm İZLE|| Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Atv canlı izle ekranı

Kuruluş Osman 140. Bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman son olarak 139. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu akşam 140.bölümüyle Atv ekranlarına gelecek. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı yapımın son bölümünde Osman Bey, Yakup Bey'leri Karacelâsun'dan kurtarmıştır. Osman Bey, Yakup Bey'e derdinin İslâm davası olduğunu ifade eder. Yakup Bey bu çıkış karşısında ne yapacaktır? Kuruluş Osman yeni bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV ile Kuruluş Osman 140. Bölüm canlı izle linki ve yeni bölümden detaylar...