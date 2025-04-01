Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:17

Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

Kamuda geçerli olan 9 günlük bayram tatili sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlar faaliyette olmayacak. Bu sebeple pek çok kurum ve işletmenin çalışma durumu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu sorusu akıllara geliyor. Yatırımcılar ve ziynet alışverişi yapmayı planlayanlar döviz büroları ve kuyumcuların açılacağı tarihi merak ediyor. İşte 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcuların çalışma durumu.

Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarih aralığında idrak ediliyor. Bayram tatili ise 7 Nisan'a kadar sürüyor. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında bayram tatili idari izinle 9 güne uzarken özel sektörde bayramın bittiği gün olan 2 Nisan'da iş başı yapılıyor. Bu durumun yol açtığı kafa karışıklığı ile bazı vatandaşlar kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcuların çalışma durumu.

Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

KUYUMCULAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona eriyor. Ancak bayram tatili kamu çalışanları için 9 gün oldu. Kuyumcuların 9 günlük tatil sürecindeki çalışma durumu işletme sahibine bağlıdır. Bu sebeple en doğru bilgi için semtinizdeki kuyumcuları arayarak bilgi almanız gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

1-2-3-4 NİSAN'DA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Bayramın 1. günü birçok döviz bürosu ve kuyumcu kapalı kalıyor. 2. ve 3. gün bazı işletmeler yeniden açılıyor.

Döviz büroları özel işletmeler olduğu için açık olup olmayacağına kendisi karar veriyor.

Ancak 2-3-4 Nisan'da açık olmaları bekleniyor. En doğru bilgi için yakınınızdaki döviz bürolarını arayarak bilgi almanız gerekmektedir.

Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlendi. Ancak idari izin Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır. Dolayısıyla Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek ve işlemler devam edecek.