Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
11:17
Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?
Kamuda geçerli olan 9 günlük bayram tatili sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlar faaliyette olmayacak. Bu sebeple pek çok kurum ve işletmenin çalışma durumu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu sorusu akıllara geliyor. Yatırımcılar ve ziynet alışverişi yapmayı planlayanlar döviz büroları ve kuyumcuların açılacağı tarihi merak ediyor. İşte 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcuların çalışma durumu.