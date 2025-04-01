Kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu? 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarih aralığında idrak ediliyor. Bayram tatili ise 7 Nisan'a kadar sürüyor. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında bayram tatili idari izinle 9 güne uzarken özel sektörde bayramın bittiği gün olan 2 Nisan'da iş başı yapılıyor. Bu durumun yol açtığı kafa karışıklığı ile bazı vatandaşlar kuyumcular açık mı, yarın çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte 1-2-3-4 Nisan döviz büroları ve kuyumcuların çalışma durumu.