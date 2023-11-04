Giriş Tarihi: 04.11.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 08:08

KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı! GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu için gözler GSB'ye çevrilmiş durumda. Son Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs ücretini açıkladı. Yeni listeye göre burs miktarı lisans ve önlisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-devlet sorgulama işlemleri bekleniyor. Peki; GSB ile 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte burs ve kredi sonucunda son durum!